Das sonnige Südtirol erleben

Michael Stuka am 17. Februar live in der Wandelhalle

Diese beliebte Urlaubsregion auf der sonnigen Seite der Alpen gehört noch immer mit zu den beliebtesten Reisezielen vieler deutscher Urlauber. Michael Stuka präsentiert am Donnerstag, den 17. Februar um 19.30 Uhr in der Wandelhalle mit eindrucksvollen Aufnahmen, die er und Claudia Ahrenbeck auf zahlreichen Reisen in der Region mit der Kamera festgehalten haben, die Faszination dieses Reiseziels.



Stuka verspricht: „Südtirol - ein Land, das die Besucher fasziniert wie kaum ein anderes. Die Gebirgszüge der Dolomiten (Geislergruppe, Rosengarten, Schlern und die Drei Zinnen) überraschen mit ihrer einzigartigen Schönheit, blau schimmernde Seen laden zum Verweilen ein und im Meraner Land entspannt der Reisende beim milden Klima inmitten einer vielfältigen Landschaft die zum Wandern einlädt.“ Stuka präsentiert einen Mix aus mediterraner Vegetation und der schroffen Bergwelt, weshalb viele Naturfreunde in Südtirol ganzjährig ein wahres Paradies auf Erden sehen. Nicht zu vergessen ist dabei die schmackhafte Küche und die hervorragenden Weine welche Südtirol zu bieten hat.



Der Reisebericht wird mit passender musikalischer Untermalung und Livekommentaren von Michael Stuka und Claudia Ahrenbeck aus Hannover präsentiert.



Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Wert von 8,00 € (7,50 € mit Gästekarte, für Studenten oder Behinderte) oder an der Abendkasse im Wert von 9,00 € (8,50 € mit Gästekarte, für Studenten oder Behinderte).



TeilnehmerInnen werden gebeten, sich im Vorfeld über die gängigen und zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygienevorschriften zu informieren.