Das Matinée-Konzert "Campanula – Das Cello mit dem Glockenklang" in der Wandelhalle Bad Harzburg am 19. Mai 2024

Für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis kommt die Berliner Cellistin Stefanie John am Sonntag, den 19. Mai, nach Bad Harzburg. In der Wandelhalle im Badepark präsentiert sie mit einer Matinée ihre selbstgebaute Campanula. Das ist ein celloähnliches Instrument mit einem faszinierenden natürlichen Nachklang, welcher durch 16 zusätzliche Resonanzsaiten entsteht. Stefanie John wird darauf Celloklassiker zum Leben erwecken und eigens für dieses Instrument komponierte Stücke spielen, bei denen sich die entschleunigende Wirkung besonders gut entfalten kann. Ob Popsongs oder Filmmusik aus dem Repertoire der Musikerin und Komponistin erklingen oder ob sie spontan aus der Stimmung des Moments improvisiert – das Publikum kann sich überraschen lassen von der Vielseitigkeit der bezaubernden Campanula!Datum: 19.05.2024Zeit: 11.00 – 12.00 UhrOrt: Wandelhalle Bad Harzburg | Im BadeparkEintritt frei / Spenden als Wertschätzung für die Künstlerin erwünschtZur Person:Stefanie John, Cellistin Die Berlinerin Stefanie John studierte klassisches Violoncello an der renommierten Hochschule für Musik "Hanns Eisler". Offen für verschiedene Musikrichtungen arbeitet sie mit verschiedenen Komponisten, Singer-Songwritern, DJs, Ensembles, Bands und Orchestern zusammen – auf der Bühne und im Studio. 2006 baute sie in Helmut Blefferts Werkstatt ihr 5-saitiges Cello. Dort lernte sie dessen Erfindung, die Campanula, kennen. Die Klangfülle dieses Resonanzcellos inspirierte sie zu freien Improvisationen und ermutigte sie dazu, verstärkt eigene Musik zu komponieren. In ihren Konzerten verwirklicht die Cellistin ein Herzensanliegen: Sie vereint solistisch oder mit GastkünstlerInnen unterschiedliche musikalische Welten zu einem harmonischen Konzerterlebnis und zeigt dabei eindrucksvoll den Facettenreichtum ihres Instruments.