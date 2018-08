Bürgerfrühstück 2018 am 19. August

Die Bad Harzburg Stiftung lädt am Sonntag, 19. August, zum Bürgerfrühstück über den Dächern der Stadt. Auf dem Burgbergplateau kann von 10 – 14 Uhr gemeinsam in den Tag gestartet werden. Wie auch aus den Vorjahren bekannt, bringen die Teilnehmer ihr Frühstück selber mit. Für den Aufstieg kann der exklusive Seilbahntransfer genutzt werden. Wer vor dem Frühstück eine kleine Wanderung einbauen möchte, kann das Picknickgepäck an der Sack & Pack-Station vor der Bergbahn abgeben. Dieses wird kostenlos auf den Burgberg transportiert und oben neben der Harzsagenhalle gegen Vorlage eines Belegs ausgehändigt.



Tischdecken zur Platzreservierung können in der Tourist-Information erworben werden. Tischdecken für je acht Plätze kosten 40 Euro, Einzelplätze je 10 Euro pro Person. Tickets für den Transfer mit der Burgberg-Seilbahn können, in Kombination mit dem Kauf der Tischdecke, ebenfalls vorab erworben werden.



Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuserstr. 4, Tel. 0 53 22 – 75 3 30 erhältlich.

