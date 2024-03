Bewegtes Herbstwochenende mit Margitta Meyer im September 2024

Kurs Locker auf dem Hocker - Hatha Yoga auf dem Hocker

Kurs Bewegen Sport und Spaß - Hatha Yoga auf der Matte

Kinder-Kurs Schnupper-Yoga

Lust auf ein Herbstwochenende im Harz? Bewegen, Sport und Spaß in der Mitte Deines Lebens. Deine Zeit für Dich. Dieses Angebot richtet sich an alle, die Freude an Musik und Bewegung haben. Ein wichtiges Element der Gesundheitsvorsorge ist Sport, denn Sport hat einen positiven Einfluss auf unsere Lebensqualität. In der Gruppe fördert Sport die Gemeinschaft, bringt gute Laune und unterstützt somit unsere Gesundheit. Wohldosierte Übungen unterstützen das Herz-Kreislaufsystem, wichtige Muskelgruppen werden geschult, Kraft und Ausdauer werden trainiert und das Gleichgewicht und die Koordination verbessern sich. Hier steht der Spaß an Bewegung im Vordergrund.Beweglich werden auf sanfte Art. Hatha Yoga kann in jeder Lebenslage ausgeführt werden – auch auf dem Stuhl. Warum auf Yoga zu verzichten, wenn es die Möglichkeit gibt, Yoga im Sitzen durchzuführen. Yoga fördert die Achtsamkeit und Lebensfreude. Die kräftigende, ausgleichende und beruhigende Wirkung wird von allen Altersgruppen sehr geschätzt. Aktivierende Bewegungen halten den gesamten Körper fit und vital. Abgerundet wird die Yogastunde durch eine Tiefenentspannung, die innere Ruhe, Gelassenheit und Freude in unser Leben bringt. Dies führt zu mehr Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir verfolgen das Ziel, eine weitgehende Balance zwischen Körper/Geist und Seele zu bekommen. Ohne Leistungsdruck lösen sich schmerzende Verspannungen, die Gedanken kommen zur Ruhe, die Fehlhaltungen werden korrigiert und der Körper wird durch Achtsamkeit besser und tiefer wahrgenommen.Die Teilnehmer/innen mit Bewegungseinschränkungen oder chronischen Schmerzen werden einfühlsam und rücksichtsvoll in die Yogapraxis eingeführt. Die Übungen/Asanas werden individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen angepasst und wir praktizieren Yoga auf und mit dem Stuhl. Dieser Kurs richtet sich speziell an Teilnehmer/innen, die sich nicht mehr zutrauen, die Übungen auf dem Boden durchzuführen. Vorkennnisse sind nicht erforderlich.Die Gebühr beträgt 110,00 € p.P.Zeit zum Wohlfühlen mit Hatha Yoga in der Mitte Deines Lebens. Wohlfühlyoga für Menschen in der zweiten Lebenshälfte-schenken Sie Ihrer Seele Freude mit leichten Yogaübungen. Das gute Gefühl, körperlich, lebendig, geistig entspannt zu sein und mit der eigenen Seele im Gleichgewicht zu sein, ist Wohlfühlyoga. Die Kombination von Körper, Atem, Entspannung und Meditationsübungen hat eine positive Wirkung auf unseren Körper. Mit sanftem Yoga können wir mehr Lebensfreude und Vitalität in die zweite Lebenshälfte bringen. Bei Yoga steht nicht die Leistung im Mittelpunkt, sondern der Mensch mit seinen individuellen Wünschen und Zielen. Auf achtsamer Weise praktizieren wir Hatha Yoga auf der Matte. Einfache Yogaübungen steigern das körperliche Gleichgewicht und die Koordinationsfähigkeit, verbessern die Aufrichtung und die Beweglichkeit der Wirbelsäule, erhöht das Lungenvolumen und hilft mit mehr Zufriedenheit die Lebensqualität zu verbessern. Abgerundet wird die Yogastunde durch eine Tiefenentspannung, die innere Ruhe, Gelassenheit und Freude in unser Leben bringt. Diese alles führt zu mehr Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.Immer mehr Menschen verspüren in sich tief den Wunsch nach innerer Ruhe, Ausgeglichenheit und Kraft. Die Ruhezeit nach dem Yoga ist besonders wichtig, da hier die Übungen ihre Wirkung entfalten können. Unsere Lebensenergie wird durch die Yogaübungen wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und soll die Gelegenheit bekommen, „ein paar Runden zu drehen“, bevor Sie sich wieder dem Alltag mit all seinen Ansprüchen aussetzen. In diesem Entspannungstraining lernen Sie verschiedene Entspannungsmethoden wie die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, mit Achtsamkeit den Körper wahrnehmen (Bodyscan) sowie Körper und Fantasiereisen kennen. Einfach mal wieder nichts tun, wieder auftanken und genießen.Kinder lieben Yoga mit Spiel, Bewegung und Entspannung. Yoga ist ein wunderbares Angebot, dass Kindern hilft, sich selbst besser wahrzunehmen und mit den Anforderungen, die bereits im Alltag gestellt werden, gut klarzukommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit einer Reise durch die Yoga-Welt lernen die Kinder sich zu entspannen, besser mit Stress zurecht zu kommen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit und das Konzentrationsvermögen zu schulen. In den Kinderyogastunden werden die Kinder spielerisch an die Körperübungen herangeführt, die häufig aus der Pflanzen- und Tierwelt stammen. Von den „Katzen und Löwen“ lernen sie, sich geschmeidig und sicher zu bewegen, von der „Schildkröte“ das langsame und tiefe Atmen, von den“ Schmetterlingen“ die Leichtigkeit und Fröhlichkeit und von den “Bäumen“ die Stärke und Stille. Wertschätzung, Freude und ein gutes Miteinander stehen im Mittelpunkt der Yogastunden. Alle Kinder sollen großen Spaß an Bewegung, Yoga und Entspannung haben.Mindestteilnehmerzahl: 6 Kinder, die Gebühr beträgt 15,00 € pro Kind.Information und Anmeldung:Gesundheitspädagogik Margitta MeyerTel.: 0176/2037 8173E-Mail: info@margittameyer.de