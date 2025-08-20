Besinnungsweg mit Lesung

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Besonders im Spätsommermonat September lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, wenn sich die Landschaft die letzten Male im Sommergrün zeigt.



Begleitet von erfahrenen Wanderführern lernen Teilnehmer/innen viel über die Natur und die Umgebung kennen. Die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg bieten Gästen und Einwohnern jede Woche die Möglichkeit, an einer geführten Stadtwanderung und Wanderung teilzunehmen, um gemeinsam mit erfahrenen Wanderführern Bad Harzburg und die Umgebung zu erwandern. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Ziele auf dem Programm. Start ist vor der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.



Am Freitag, den 12. September 2025, wird von Wanderführer Wolfgang Schmidt eine ca. 2,5 km lange Wanderung auf den Sachsenberg angeboten. Die Tour umfasst eine Lesung entlang des Besinnungsweges und eine Berg- und Talfahrt (Selbstzahler). Die Wanderung dauert etwa 2,5 Stunden und es wird empfohlen, Rucksackverpflegung mitzubringen.



Treffpunkt ist um 15:00 Uhr an der Tourist-Information.



Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.

