Bad Harzburger Sole-Therme - Neue Kursangebote ab 04. Juli 2022

Die Bad Harzburger Sole-Therme nimmt das Kursprogramm wieder auf. Außerdem werden erneut Babyschwimmkurse stattfinden. Ab dem 04. Juli 2022 sind folgende Angebote im Wochenprogramm für Bad Harzburger/innen und Gäste nutzbar:



Montag, 09:00 - 10:00 Uhr – Hatha Yoga,

Dienstag, 18:30 - 19:30 Uhr – Hatha Yoga:

Hier werden Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht. Die Beweglichkeit und die allgemeine körperliche Verfassung können durch regelmäßiges Yoga verbessert werden. Dadurch ist man gestärkter für den Alltag und erlangt insgesamt eine positive Wirkung.



Mittwoch, 12:00 - 13:00 Uhr – Wirbelsäule:

Dieser Kurs richtet sich nicht nur an diejenigen mit „klassischen Rückenproblemen“, sondern auch an alle, die aktiv etwas Gutes für ihren Allgemeinzustand tun möchten. Von Kopf bis Fuß werden die Faszien, Beweglichkeit, Motorik, Koordination und das Gleichgewicht berücksichtigt.



Voraussetzungen für alle Kurse:



Gute Laune und die Fähigkeit, auch auf einer Gymnastikmatte zu trainieren.



Alle Kurse finden im neuen Gymnastikraum (Obergeschoss der Sole-Therme) statt.



Start der Kurse ist Montag, der 04. Juli 2022, Anmeldung ab sofort direkt am Kassentresen im Eingangsbereich der Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer 05322/75 360.



Die Teilnahmegebühren betragen einmalig 10,00 € und im 10er Paket 80,00 €.



Babyschwimmkurse in der Sole-Therme in Zusammenarbeit mit der Hebammenpraxis Käfernest



Mittwoch, 09:00 Uhr, 09:45 Uhr und 10:30 Uhr

Kursleitung: Frau Barkmann, Tel.: 0176/84 069 212



Freitag, 08:30 Uhr, 09:00 Uhr und 09:45 Uhr

Kursleitung: Frau Dette, Tel.: 0170/32 70 461