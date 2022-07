Bad Harzburg setzt weiter auf Waldbadeangebote

Donnerstag, 04.08. 18.00 – 20.00 Uhr Barfuß – Waldbaden

Kosten 22,50

Sonntag, 04.09. 14.00 – 16.00 Uhr Waldkunst – LandArt

Kosten 25,-

Samstag, 15.10. 14.00 – 16.00 Uhr Herrlicher Herbstwald

Bad Harzburg setzt nach den erfolgreichen Auflagen im Jahr 2019, 2020 und 2021 den Trend fort und bietet gemeinsam mit Sabine Haarnagel „Waldbaden" an. Das heißt nicht etwa, im Wald baden zu gehen, mit Schwimmsachen, an einem Naturteich oder Schwimmbad umgeben von ein paar Bäumen. Nein, viel mehr bedeutet es, sich der Natur von einer Trainerin begleitet auf eine ganz achtsame und erspürende Art zu nähern, die Moose unter den Füßen zu spüren, dem Plätschern der Bäche zu lauschen, Bäume und deren Unterschiede zu erkennen, zu riechen, zu sehen und einfach nur zu sein. Es ist ein Trend, der vor allem stressgeplagten Menschen eine Möglichkeit der Entspannung bietet und dabei soll Waldbaden eine positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben.Geplant sind klassische Waldbadetermine für Erwachsene im Wechsel der Jahreszeiten.Die Teilnehmerzahl ist für alle Angebote begrenzt und die Voraussetzungen richten sich nach der jeweils gültigen Landesverordnung.Zudem sind die AHA-Regeln einzuhalten.Inhaltlich orientieren sich die Angebote an den Wechsel der Jahreszeiten. Begleitet vom zarten Grün des Frühlings, über ein kräftigeres im Sommer oder sattes Herbstlaub, steht vor allem im Vordergrund, das positive Waldklima auf sich, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden wirken zu lassen. Auch Geruchserlebnisse oder kleine Meditationsübungen finden Anwendung. Achtsamkeit und Langsamkeit sind ebenso Inhalte, wie die prachtvollen Farbwelten der Natur. Sabine Haarnagel bietet ihre Angebote in Zusammenarbeit mit der Fa. Waldwohl an.Treffpunkt und Anmeldung: Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg, Tel. 05322 75 330 oder E-Mail: info@bad-harzburg.de Teilnehmer/innen: max. 12 PersonenDauer: 2 StundenKosten: 22,50€ pro PersonWeitere Informationen erhalten Interessierte unter www.bad-harzburg.de oder telefonisch unter 05322 75330.