„Alles Liebe“ – Konzert mit Songpoet Michael Raeder am 08. April 2023 um 19 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg

Viele hundert Konzerte bundesweit - jetzt singt und spielt er in Bad Harzburg: Michael Raeder ist am 08. April 2023 um 19 Uhr zu Gast in der Wandelhalle. Hier erlebt man ihn ganz nah und solo. Mit Gesang und akustischer Gitarre spannt er den Bogen von Led Zeppelin und Hildegard Knef über Eigenkompositionen bis hin zu Jacques Brel und Paolo Conte. Eine stimmungsvolle Reise - romantisch, heiter, besinnlich, charmant.Der Funk- und Fernsehmoderator Peter Imhof bezeichnete Raeder als „das Beste, was der deutsche Musikmarkt derzeit zu bieten hat“ - jeder der seine Stimme hört, meint sie schon immer gehört zu haben. Ein Gesangspoet und Klanglyriker, der seine Lieder mit Geschichten und Anekdoten zu begleiten weiß, die den Zuhörer/ die Zuhörerinnen mitnehmen und in den Bann ziehen."...treffen zeitlose Elemente auf den Zeitgeist. Einfühlsame Gesangsmelodien laden zum Mitsummen ein. Gleichsam geschaffen für die gemütliche Pub-Atmosphäre, als auch für eine Arena voller brennender Feuerzeuge... Raeders Stimme wird zum Appell an die Ohren, der sehnsüchtig pathetische Einschlag zum sanften Anschlag aufs Gemüt ..."Zitat aus dem Musikmagazin INTRO"... wie Kunst von Können kommt."Zitat aus dem Musikermagazin SOUNDCHECKWeitere Infos unter www.michaelraeder.com Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 15 € pro Person. Schüler/Studenten/Schwerbehinderte und Inhaber/innen einer Gästekarte bezahlen 12 €. Der Vorverkauf erfolgt über die Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg.