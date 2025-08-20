Afterwork-Wanderung „Abendstimmungen“
Wanderangebot des Harzklub Bad Harzburg
Gemeinsam mit der Wanderführerin Ines Hohlbein begeben sich die Teilnehmenden auf eine 2,5-stündige Afterwork-Wanderung. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Themen auf dem Programm. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.
Am Mittwoch, 17. September 2025, findet eine etwa 8 km Afterwork-Wanderung mit Harzklub-Wanderführerin Ines Hohlbein statt.
Die Wanderung startet um 17:30 Uhr. Der Treffpunkt der Wanderung ist unter der Telefonnummer 0170/4310437 zu erfragen.
Die Teilnahme ist kostenlos.