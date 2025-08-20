Kontakt
Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH
Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Afterwork-Wanderung „Abendstimmungen“

Wanderangebot des Harzklub Bad Harzburg

Bad Harzburg ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu erwandern Besonders im Spätsommermonat September lockt eine Wanderung in und um Bad Harzburg, wenn sich die Landschaft die letzten Male im Sommergrün zeigt.

Gemeinsam mit der Wanderführerin Ines Hohlbein begeben sich die Teilnehmenden auf eine 2,5-stündige Afterwork-Wanderung. Dabei stehen jeweils unterschiedliche Touren und Themen auf dem Programm. Festes Schuhwerk und eine der jeweiligen Jahreszeit entsprechende Kleidung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfohlen.

Am Mittwoch, 17. September 2025, findet eine etwa 8 km Afterwork-Wanderung mit Harzklub-Wanderführerin Ines Hohlbein statt.

Die Wanderung startet um 17:30 Uhr. Der Treffpunkt der Wanderung ist unter der Telefonnummer 0170/4310437 zu erfragen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

