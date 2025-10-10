6. Harzer Luchstrail am 18. und 19. Oktober 2025 auf der Galopprennbahn Bad Harzburg

Am Wochenende 18. und 19. Oktober findet der 6. Harzer-Luchstrail auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg statt.



Wir sind wieder der 1. Wertungslauf für die Norddeutschen Meisterschaften und das erste Qualifikationsrennen für die Europa- bzw. Weltmeisterschaften im Herbst nächsten Jahres.



Es ist das sechste Schlittenhunderennen auf der Rennbahn, was in diesem Fall nicht auf Schnee ausgetragen wird. Genauer sollte man es als Zughundesport bezeichnen.



Noch im letzten Jahrhundert waren derartige Veranstaltungen lediglich zur Vorbereitung auf die Schneesaison gedacht. In den letzten Jahren haben sich jedoch ernsthafte Off-Snow Veranstaltungen entwickelt. Es werden deutsche Meisterschaften sowie Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen.



An dem Wochenende werden mehr als 200 Lizenzstarter erwartet. Für einige Starter*innen wird es eines der letzten Tests vor der Weltmeisterschaft im November in Tschechien sein, wobei der ein oder anderen auch seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen möchte. Inzwischen ist die Galopprennbahn zu einem beliebten Veranstaltungsort für Zughundesportler geworden. In den letzten beiden Jahren waren wir das nationale Rennen im VDSV (Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine) mit der größten Teilnehmerzahl in ganz Deutschland.



Es gehen aber auch einige Gaststarter ohne Lizenz in einer eigenen Wertung an den Start. Insbesondere für die Gaststarter erfolgt eine gesonderte Einweisung vor dem ersten Start.



Auch für Zuschauer ist unser Rennen zu einem beliebten Wochenendausflug geworden.



Die Rennen werden an beiden Tagen in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr ausgetragen. Witterungsbedingt können Startzeiten und Streckenlängen variieren, d.h. bei zu hohen Temperaturen werden die Starts nach vorn verlegt. Die Rennen werden nicht mehr durchgeführt, wenn die Temperaturen über 15 bzw. 18 Grad Celsius betragen.



Der Eintritt beträgt 3,00 €. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung der Eltern haben freien Eintritt.



Hunde können mitgebracht werden, müssen aber geimpft sein und angeleint geführt werden. Wir bitten die Hundebesitzer, sich nicht in unmittelbarer Nähe der Strecke aufzuhalten.



Startzeiten:



Samstag:



07:00 h Musherbesprechung

08:00 h – 08:15 h Gespanne mit 8 Hunden

08:15 h – 08:45 h Gespanne mit 6 Hunden

08:45 h – 09:15 h Gespanne mit 4 Hunden

09:15 h – 10:00 h Scooter mit 2 Hunden

10:00 h – 10:30 h Scooter mit einem Hund

10:30 h – 11:15 h Bike mit einem Hund

11:15 h – 11:45 h Run mit einem Hund

11:45 h – 12:30 h Kids mit einem Hund

12:30 h – 13:30 h Gästeklassen



Sonntag:



07:00 h Musherbesprechung

08:00 h – 08:15 h Gespanne mit 8 Hunden

08:15 h – 08:45 h Gespanne mit 6 Hunden

08:45 h – 09:15 h Gespanne mit 4 Hunden

09:15 h – 10:00 h Scooter mit 2 Hunden

10:00 h – 10:30 h Scooter mit einem Hund

10:30 h – 11:15 h Bike mit einem Hund

11:15 h – 11:45 h Run mit einem Hund

11:45 h – 12:30 h Kids mit einem Hund

12:30 h – 13:30 h Gästeklassen

15:00 h Siegerehrung



Entsprechend der Wetterverhältnisse können sich die Starts verschieben.

