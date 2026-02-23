Zwischen Stich und Linie – Achtsames Zeichnen in der Ausstellung mit Anne Nilges
Die Meditation lässt dich achtsam wahrnehmen, fördert deine innere Ruhe und eröffnet dir spielerisch neue kreative Impulse. Egal, ob du künstlerische Vorerfahrung hast oder nicht.
Termine:
Mi 04/03
15.30–17.00 Uhr
Kosten: 25 Euro pro Person
Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
