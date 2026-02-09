Veranstaltungstipp – Joik Workshop und Listening Session mit Kari Heimen in der Kunsthalle Mainz

Kontakt
Kari Heimen verkörpert den Joik der Sámi, eine der ältesten und kraftvollsten Gesangstraditionen Europas. Mit ihrer Darbietung verbindet sie tief verwurzelte Tradition und zeitgenössische Interpretation: Neben traditionellen Joiks entfaltet sie ihre eigene, zeitgenössische Joikstimme. Dabei begleitet sie sich eindrucksvoll auf der Rahmentrommel und erschafft eine Klangwelt, die Vergangenheit und Gegenwart vereint. 

Workshop

Mo 23/02
17–19 Uhr
Joik-Workshop mit Kari Heimen für Kinder ab 10 Jahren mit ihren Lieblingsmenschen

Im Workshop erzählt Kari Heimen von der Natur, den Besonderheiten des Joiks und seiner Rolle in der Kultur der Sámi. Wir begegnen verschiedenen Tieren, Bergen und dem Altafluss. Gemeinsam mit Kari lernen wir verschiedene Arten des Joiken kennen und dürfen diese spielerisch ausprobieren.

Kosten: Erwachsene 15 Euro, Erwachsene ermäßigt 10 Euro,
bis 18 Jahre 7 Euro
Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de

Listening Session

Mo 23/02
19–19.30 Uhr
Listening Session mit Kari Heimen

Kosten: im Eintritt enthalten
Ohne Anmeldung 

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

