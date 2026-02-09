Veranstaltungstipp – Joik Workshop und Listening Session mit Kari Heimen in der Kunsthalle Mainz
Workshop
Mo 23/02
17–19 Uhr
Joik-Workshop mit Kari Heimen für Kinder ab 10 Jahren mit ihren Lieblingsmenschen
Im Workshop erzählt Kari Heimen von der Natur, den Besonderheiten des Joiks und seiner Rolle in der Kultur der Sámi. Wir begegnen verschiedenen Tieren, Bergen und dem Altafluss. Gemeinsam mit Kari lernen wir verschiedene Arten des Joiken kennen und dürfen diese spielerisch ausprobieren.
Kosten: Erwachsene 15 Euro, Erwachsene ermäßigt 10 Euro,
bis 18 Jahre 7 Euro
Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Listening Session
Mo 23/02
19–19.30 Uhr
Listening Session mit Kari Heimen
Kosten: im Eintritt enthalten
Ohne Anmeldung
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia