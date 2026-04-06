Veranstaltungstipp – Familienrundgang mit Bewegungsimpulsen und freier Eintritt
Der Familienrundgang mit Bewegungsimpulsen findet am Sonntag, den 19/04 um 14 Uhr statt und ist Teil des Programms Freistunden. Im Rahmen der Freistunden ist die Teilnahme am Rundgang und der Eintritt von 13–17 Uhr kostenfrei
So 19/04
14–15 Uhr Familienrundgang mit Bewegungsimpulsen
13–17 Uhr Eintritt frei
Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia