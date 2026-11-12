Taschenlampen-Tour durch die Kunsthalle Mainz Rundgang für Familien
Im Schein der Taschenlampen nehmen wir Kunstwerke genauer unter die Lupe, entdecken neue Perspektiven und lassen uns von der Ausstellung inspirieren. Anschließend werden wir selbst kreativ und gestalten eigene Arbeiten.
Fr 27/11
17.15 Uhr
Ein besonderes Erlebnis für Kinder und ihre Begleitpersonen, bei dem es viel zu entdecken, zu erzählen und auszuprobieren gibt.
Wir freuen uns auf kleine und große Entdecker*innen!
Kosten: 8 Euro / Erwachsene
2 Euro / Kind
Teilnahme ab 5 Jahren
Anmeldung an: mail@kunsthalle-mainz.de
Lola Gonzàlez
Juliette Green
Asta Gröting
Eva Koťátková
Hanne Lippard
Tuomo Manninen
Roxane Mbanga
Nepal Picture Library
Raphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG