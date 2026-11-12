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Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
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Taschenlampen-Tour durch die Kunsthalle Mainz Rundgang für Familien

(lifePR) (Mainz, )
Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, erkunden wir die Ausstellung Freund*innenschaft auf besondere Weise: Ausgerüstet mit Taschenlampen begeben wir uns gemeinsam auf Entdeckungstour durch die dunklen Ausstellungsräume.

Im Schein der Taschenlampen nehmen wir Kunstwerke genauer unter die Lupe, entdecken neue Perspektiven und lassen uns von der Ausstellung inspirieren. Anschließend werden wir selbst kreativ und gestalten eigene Arbeiten.

Fr 27/11

17.15 Uhr

Ein besonderes Erlebnis für Kinder und ihre Begleitpersonen, bei dem es viel zu entdecken, zu erzählen und auszuprobieren gibt. 

Wir freuen uns auf kleine und große Entdecker*innen!

Kosten: 8 Euro / Erwachsene

2 Euro / Kind

Teilnahme ab 5 Jahren

Anmeldung an: mail@kunsthalle-mainz.de

Lola Gonzàlez
Juliette Green
Asta Gröting
Eva Koťátková
Hanne Lippard
Tuomo Manninen
Roxane Mbanga
Nepal Picture Library
Raphaela Simon

Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

 

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