Samstags-Atelier & HURRA! Atelier-Zeit & Herbstferien-Workshop

Samstagsatelier September/Oktober
Kurs ab 6 Jahren

Wir tauchen zusammen in die Welt der Farben, Formen und Ideen ein. Ob malen, zeichnen, basteln oder experimentieren - hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Sa 27/09, 04/10, 11/10, 01/11, 08/11
11–13 Uhr

Kosten: 5 Termine, 45 Euro

Anmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra

HURRA! Atelier-Zeit
Kurs ab 7 Jahren

Hast du schon einmal davon geträumt, deine Fantasie frei fliegen zu lassen? Du möchtest deine eigenen kunstvollen Welten erschaffen? Dann bist du hier genau richtig! Bei jedem Treffen gehen wir auf eine gemeinsame Reise, bei der wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten. Von Malen und Zeichnen über Basteln und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist was für jeden dabei!

Mi  01/10, 08/10, 29/10, 05/11, 12/11

16.15–17.45 Uhr

Kosten: 5 Termine, 45 Euro

Anmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra

Herbstferien-Workshop: Naturlabor
ab 8 Jahren

In unserem Naturlabor wird die Natur zum Atelier! Gemeinsam entdecken wir, wie bunt die Pflanzenwelt wirklich ist: Wir stellen unsere eigenen Farben aus Blättern, Blüten und Wurzeln her und experimentieren mit verschiedenen Naturmaterialien.
Aus Stöcken, Steinen, Blättern und allem, was wir draußen finden, gestalten wir fantasievolle Kunstwerke – mal wild, mal filigran, aber immer einzigartig! Dabei lernen die Kinder spielerisch, wie viel Kreativität in der Natur steckt und wie wir sie achtsam nutzen können.

Der Workshop findet am 22/10 in der Ausstellung und dem Werkraum der Kunsthalle Mainz statt und am 23/10 im Ober-Olmer-Wald.
Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

Mi 22/10
Do 23/10
10–13 Uhr

Kosten: 30 Euro
Bitte geben Sie wetterfeste Kleidung, Trinkflasche, kleine Brotzeit mit

Anmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra
