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Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Frau Anna Marquis +49 6131 126936
Logo der Firma Kunsthalle Mainz

Noch Plätze frei: Taschenlampen-Tour für Familien

(lifePR) (Mainz, )
Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den Kunstwerken erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.

Fr 30/10
17.15 Uhr

Kosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindTeilnahme ab 5 Jahren

Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de 

Lola Gonzàlez
Juliette Green
Asta Gröting
Eva Koťátková
Hanne Lippard
Tuomo Manninen
Roxane Mbanga
Nepal Picture Library
Raphaela Simon

Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

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