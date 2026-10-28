Noch Plätze frei: Taschenlampen-Tour für Familien
Fr 30/10
17.15 Uhr
Kosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindTeilnahme ab 5 Jahren
Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Lola Gonzàlez
Juliette Green
Asta Gröting
Eva Koťátková
Hanne Lippard
Tuomo Manninen
Roxane Mbanga
Nepal Picture Library
Raphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG