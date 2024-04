Noch Plätze frei - Foto-Shooting-Workshop, HURRA! Atelier-Zeit & Samstagsatelier

PFINGSTFERIEN: Foto-Shooting Workshopzweitägiger Workshop ab 10 JahrenMit Dekoration, Schminke und Kreativität kannst du dein eigenes Foto-Set gestalten. Vor der Kamera kannst du posieren und so dein eigenes Set zum Leben erwecken.Di 28/05Mi 29/0510–13 UhrKosten:20 EuroAnmeldung bis 15/05 über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra HURRA! Atelier-Zeit6–10 Jahre,Hast du schon einmal davon geträumt, deine Fantasie frei fliegen zu lassen? Du möchtest deine eigenen kunstvollen Welten erschaffen? Dann bist du hier genau richtig! Bei jedem Treffen gehen wir auf eine gemeinsame Reise, bei der wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten. Von Malen und Zeichnen über Basteln und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist was für jeden dabei!Mi 17/04, 24/04, 08/05, 15/05, 05/0616.15–17.45 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung über [email=www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra]www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra[/email]Samstagsatelier: GefühleKurs ab 6 Jahren, inklusiv!*Wie fühlst du dich? Und wie fühlt sich etwas an? Was brauchen wir um zu fühlen? In diesem Kurs sprechen wir alle Sinne an um uns kreativ auszutoben.Sa 27/04, 04/05, 11/05, 08/06, 15/0611–13 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung über ww.jks-rlp.de/anmeldung/hurra 08/03/24 – 16/06/24Die Ausstellungwird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.Die Ausstellung und der Katalogwerden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.