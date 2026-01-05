Letzte Chance: Sprich alte Haube, wo fehlt's? in der Kunsthalle Mianz

Kontakt
Die Kunsthalle Mainz lädt Sie und euch diese Woche von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr ein letztes Mal in die aktuelle Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt's? ein.

Wie stellt sich Landschaft heute dar? Was lässt sich an der zeitgenössischen Landschaft ablesen? Wie gehen Bildende Künstler*innen mit Transformationsprozessen um, die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlief und zu ihren aktuellen Erscheinungsformen führte. Dies sind Fragen, denen sich die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? widmet.

Im Rahmen der Freistunden ist am letzen Sonntag der Ausstellungslaufzeit der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Zudem findet ein öffentlicher Familienrundgang und ein mehrsprachiges Spiel- und Atelierangebot statt. Wir freuen uns auf Ihren und euren Besuch!

So 11/01

14–15 Uhr Öffentlicher Familienrundgang

15–16 Uhr Spiel- und Atelierangebot in Ukrainisch, Deutsch und Englisch

13–17 Uhr Eintritt frei

Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse

Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)

25/09/25–11/01/26

Die Ausstellung wird gefördert von:
Ministerium für Frauen, Familien, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz
Pro Helvetia
Karrié Bauunternehmung

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

