Letzte Chance: Sprich alte Haube, wo fehlt's? in der Kunsthalle Mianz

Die Kunsthalle Mainz lädt Sie und euch diese Woche von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr ein letztes Mal in die aktuelle Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt's? ein.



Wie stellt sich Landschaft heute dar? Was lässt sich an der zeitgenössischen Landschaft ablesen? Wie gehen Bildende Künstler*innen mit Transformationsprozessen um, die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlief und zu ihren aktuellen Erscheinungsformen führte. Dies sind Fragen, denen sich die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? widmet.



Im Rahmen der Freistunden ist am letzen Sonntag der Ausstellungslaufzeit der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Zudem findet ein öffentlicher Familienrundgang und ein mehrsprachiges Spiel- und Atelierangebot statt. Wir freuen uns auf Ihren und euren Besuch!



So 11/01



14–15 Uhr Öffentlicher Familienrundgang



15–16 Uhr Spiel- und Atelierangebot in Ukrainisch, Deutsch und Englisch



13–17 Uhr Eintritt frei



Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?

Benera + Estefán

Sarah Burger

Binta Diaw

Richard Mosse

Reto Pulfer

Julian Rosefeldt

New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)



25/09/25–11/01/26



