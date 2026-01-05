Letzte Chance: Sprich alte Haube, wo fehlt's? in der Kunsthalle Mianz
Wie stellt sich Landschaft heute dar? Was lässt sich an der zeitgenössischen Landschaft ablesen? Wie gehen Bildende Künstler*innen mit Transformationsprozessen um, die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlief und zu ihren aktuellen Erscheinungsformen führte. Dies sind Fragen, denen sich die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? widmet.
Im Rahmen der Freistunden ist am letzen Sonntag der Ausstellungslaufzeit der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Zudem findet ein öffentlicher Familienrundgang und ein mehrsprachiges Spiel- und Atelierangebot statt. Wir freuen uns auf Ihren und euren Besuch!
So 11/01
14–15 Uhr Öffentlicher Familienrundgang
15–16 Uhr Spiel- und Atelierangebot in Ukrainisch, Deutsch und Englisch
13–17 Uhr Eintritt frei
Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse
Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)
25/09/25–11/01/26
Die Ausstellung wird gefördert von:
Ministerium für Frauen, Familien, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz
Pro Helvetia
Karrié Bauunternehmung
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia