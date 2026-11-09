Freund*innenschaft in Resonanz
Konzert des JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar
So 29/1115 UhrKosten: im Eintritt enthalten
Im Rahmen der Ausstellung Freund*innenschaft ist das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar zu Gast in der Kunsthalle Mainz. Unter der künstlerischen Leitung von Francesco Cagnasso präsentiert das Ensemble ein Konzert mit Werken von Mauricio Kagel, Frederic Rzewski, John Cage, Howard Jones, Michal Nyma, Howard Skempton und Erik Satie.
Das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar ist ein Landeskaderensemble des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz und widmet sich der Aufführung zeitgenössischer Musik sowie der Förderung junger Musiker*innen.
Die Veranstaltung wird gefördert durch die GlücksSpirale, das Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur Rheinland-Pfalz sowie das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar.
Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG