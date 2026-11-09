Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078876

Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
Logo der Firma Kunsthalle Mainz

Freund*innenschaft in Resonanz

Konzert des JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar

(lifePR) (Mainz, )
 

So 29/1115 UhrKosten: im Eintritt enthalten

Im Rahmen der Ausstellung Freund*innenschaft ist das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar zu Gast in der Kunsthalle Mainz. Unter der künstlerischen Leitung von Francesco Cagnasso präsentiert das Ensemble ein Konzert mit Werken von Mauricio Kagel, Frederic Rzewski, John Cage, Howard Jones, Michal Nyma, Howard Skempton und Erik Satie.

Das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar ist ein Landeskaderensemble des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz und widmet sich der Aufführung zeitgenössischer Musik sowie der Förderung junger Musiker*innen.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die GlücksSpirale, das Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur Rheinland-Pfalz sowie das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar.

Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.