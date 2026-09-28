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Freie Plätze in der HURRA! Jugendkunstschule

(lifePR) (Mainz, )
 

Ferienworkshop: Silent Lab in der Kunsthalle Mainz
ab 9 Jahren

In diesem Workshop macht ihr die Kunsthalle Mainz vom 6. bis 9. Oktober zu eurem Klanglabor. Unter Anleitung von Musikproduzent:innen entwickelt ihr ein Hörspiel für Kopfhörer, in dem man nicht nur zuhört, sondern mittendrin ist. Dafür denkt ihr euch gemeinsam eine Story aus und produziert die Musik dazu. Wer Lust hat, ist auch mit der eigenen Stimme dabei. Von der ersten Idee bis zum fertigen Mix macht ihr alles selbst und lernt dabei digitale Medien und Musikproduktion ganz praktisch kennen. So bringt ihr am Ende eure eigene Geschichte zu Gehör. Ab 2027 ist euer Silent Lab – das fertige Hörspiel – in der Kunsthalle Mainz für alle Besuchenden zu erleben.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.

Di 06/10 bis Fr 09/10
10–16.00 Uhr

Anmeldung: Ferienworkshop: Silent Lab in der Kunsthalle Mainz – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop

Keramik-Werkstatt
ab 8 Jahren

Du möchtest mit deinen Händen kreativ werden und eigene Kunstwerke aus Ton gestalten? In der Keramikwerkstatt der Kunsthalle Mainz lernst du die vielfältigen Möglichkeiten des Materials kennen und entwickelst Schritt für Schritt deine eigenen Ideen.

An vier Samstagvormittagen formen, modellieren und verzieren wir Schalen, Figuren, Gefäße oder fantasievolle Objekte. Dabei lassen wir uns von Kunstwerken, Ausstellungen und spannenden Themen inspirieren. Von der ersten Skizze bis zum fertigen Keramikstück begleiten wir den kreativen Prozess und entdecken gemeinsam verschiedene Techniken der Tonbearbeitung.

Die Werkstatt bietet Raum zum Ausprobieren, Experimentieren und Gestalten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Sa 21/11, 28/11, 05/12, 12/1210.30–11.30 Uhr

Kosten: 55 €

Anmeldung: Keramikwerkstatt – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop

Leseclub in der Kunsthalle Mainz
ab 9 Jahren

Geschichten entdecken, gemeinsam lesen, kreativ werden Du liest gerne oder möchtest neue Geschichten kennenlernen? Dann bist du im Leseclub der Kunsthalle Mainz genau richtig! Einmal pro Woche treffen sich Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, um gemeinsam spannende Bücher zu entdecken, Geschichten zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen. Dabei stehen nicht nur Lesen und Zuhören im Mittelpunkt: Die Geschichten werden durch kreative Aktionen, künstlerische Experimente und gemeinsames Gestalten lebendig. In inspirierender Atmosphäre erkunden wir neue Bücher, tauschen unsere Ideen aus und lassen uns von den Geschichten zu eigenen Bildern, Texten und Projekten anregen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wichtig ist nur die Freude am Entdecken und Mitmachen.

wöchentlich ab dem 28.10.2026in den Ferien und an Feiertagen fällt der Leseclub aus

Die Teilnahme am Leseclub ist kostenlos.

Anmeldung: Leseclub – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop

Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden A

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