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Filmmm x Fade into You, Filmscreening in der Kunsthalle Mainz

(lifePR) (Mainz, )
 

Fr 23/1018 Uhr

Die junge Initiative Filmmm organisiert experimentelle und künstlerische Filmscreenings in Mainz. Zur aktuellen Ausstellung übernimmt sie die Kuration der Screeningreihe Fade into You.
Mit Pude ver un puma (2011), J’ai oublié! (2014) und Parsi (2019) zeigt Filmmm drei Kurzfilme von Eduardo ‚Teddy‘ Williams in der Kunsthalle Mainz. Das Screening vertieft die Auseinandersetzung mit Freund*innenschaft als essenziellen Teil des sozialen Gefüges. Alle drei Filme entstanden in enger Zusammenarbeit mit je einer Freund*innengruppe. In unterschiedlichen Aufnahmeformaten (16mm-Film, GoPro und 360 °-Kamera) werden intime Einblicke in die Leben der portraitierten Gruppen ermöglicht. Teddy Williams präziser Umgang mit sich linear entfaltender filmischer Form mutet narrativ an, aber wir suchen vergeblich nach einer Geschichte. Trotz der Intimität der Porträts bleiben wir extern Betrachtende. Uns zeigen sich Interaktionen, doch sind die dahinterliegenden zwischenmenschlichen Dynamiken nicht einsehbar. Wir hören Gesprächen zu, folgen Figuren über Dächer, bis die Kamera sie im Dickicht des Waldes verliert, davonschwebt oder unerklärlich ins Wasser geworfen wird. Wir wollen mit den Bildern verschwimmen. Für die Dauer der Filme.

Alle Filme werden im Original mit englischen Untertiteln präsentiert. Gesamtdauer ca. 68 Minuten.

Weitere Infos auch auf https://filmmm.film/
oder über Instagram: @filmmm.hosting

Ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit die aktuelle Ausstellung Freund*innenschaft zu sehen, das anschließende Screening ist im Ausstellungsbesuch enthalten.

Die Teilnahme am Screening, ohne Ausstellungsbesuch, ist kostenfrei. 

Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

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