FILMZ x Kunsthalle Mainz präsentieren Experimentalfilme zu Freund*innenschaft
Mi 04/11 17 Uhr
Was kann Film sichtbar machen, wenn er sich bewusst von gewohnten Erzählformen löst?
Als experimentell kann jeder Film bezeichnet werden, der sich stilistisch oder narrativ abseits bestehender Normen bewegt und somit die Möglichkeiten des Mediums Film neu denkt – das ist erstmal eine herrlich unspezifische Beschreibung. Experimentalfilm sollte man vielleicht aber auch gar nicht mit Worten beschreiben, man muss ihn erleben. Umso passender, dass FILMZ in Kooperation mit der Kunsthalle Mainz ein Screening der besonderen Art veranstaltet: 12 ausgewählte Werke werden mit anschließender Möglichkeit des Q&A vorgestellt.
Im Kontext der Ausstellung Freund*innenschaft eröffnen die zwölf gezeigten Filme unterschiedliche Perspektiven auf zwischenmenschliche Beziehungen, Identität, Verbundenheit und gesellschaftliches Zusammenleben. Mit ungewöhnlichen Bildern, Erzählformen und künstlerischen Ansätzen laden sie dazu ein, neue Formen des Sehens und Erzählens kennenzulernen und Film als Experiment zu erleben.
Bitte beachten Sie, dass die Filme sensible Themen und visuell intensive Reize/Effekte beinhalten, darunter: flackernde Lichter, schnelle Bildfolgen; Darstellung von Gewalt und Sex; Thematisierung von Kindesmissbrauch, Mobbing, Borderline-Persönlichkeitsmuster, Obdachlosigkeit, Tod, Krebserkrankung und Trauer.
Programm:HERAKLES (SAV NEZHAD), 6 MIN.TECHNISCHE STÖRUNG (PHILIPP BAUMEISTER), 9 MIN.EIN WALDSTÜCK (MILENA FLEMISCH), 4 MIN.INTIMACY. PROJECTING MASCULINITY. (FYNN HAUKE, LUNA WAGNER RODRÍGUEZ, AN TIM NGO), 7 MIN.WINDOW SHOPPER (KIM-FABIO KLEIN), 12 MIN.植物園 – JARDIM BOTÂNICO (YUKI KODAIRA), 3 MIN.ROUGH & SMOOTH (TILL GOMBERT), 15 MIN.GHOSTS (ALISA BERGER), 6 MIN.THE WINDOW (ARASH LORESTANI), 7 MIN.FELLWECHSEL (LIOBA SCHMIDT), 16 MIN.GHOSTING MOTHER (BERNARD MESCHEROWSKY), 16 MIN.CAVE CONNECTION (JEANIE DASER), 1 MIN.
Weiterführende Informationen zu den Content Notes und dem Programm finden Sie unter folgendem Link: https://www.filmz-mainz.de/programm/programm-2026/filmz-x-kunsthalle-experimentalfilmabend/
Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG