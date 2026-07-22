Sonntagsmatinee mit Vogelmayer - 02. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr

Mit seinem aktuellen Programmist der niederbayerische Musik-Kabarettistam, zu Gast bei der beliebten Sonntagsmatinee im Kulturgewächshaus Birkenried. Beginn ist umDer Titel seines neuen Bühnenprogramms ist dabei Programm: Sobald der Vogelmayer mit Gitarre, Witz und ansteckender Energie die Bühne betritt, nimmt er sein Publikum mit auf eine ebenso humorvolle wie musikalische Reise mitten durchs Leben. Seine Mischung aus Kabarett, Liedermacherei, Gstanzln 2.0 und spontaner Schlagfertigkeit begeistert seit Jahren Menschen weit über Bayern hinaus.Der Vogelmayer greift Themen auf, die den Alltag prägen. Mit viel Selbstironie, feinem Gespür für zwischenmenschliche Situationen und echter niederbayerischer Heimatverbundenheit bringt er sie auf die Bühne – stets leichtfüßig und ohne erhobenen Zeigefinger. Seine humorvollen Lebensweisheiten und pointierten Beobachtungen treffen ins Schwarze und sorgen für zahlreiche Lacher.Dabei lebt der Künstler den direkten Kontakt zu seinem Publikum. Er improvisiert, kommentiert spontan das Geschehen und bezieht die Gäste immer wieder charmant in sein Programm ein. Seine Bühnenpräsenz, sein musikalisches Können und seine authentische Art machen jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.Die idyllische Atmosphäre des Kulturgewächshauses Birkenried bietet den passenden Rahmen für einen sommerlichen Nachmittag voller Humor, Musik und guter Laune. Bei Kaffee und hausgemachten Kuchen, kühlen Getränken oder einer kleinen Stärkung aus der Kulturküche lässt sich das Programm entspannt genießen.Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.Für diewird ein Beitrag vonerhoben. Darin enthalten ist einfür Speisen oder Getränke.