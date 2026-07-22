Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068004

Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
Logo der Firma Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Sonntagsmatinee mit Vogelmayer - 02. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr

(lifePR) (Gundelfingen, )
 

Musik-Kabarett mit Herz, Hirn und jeder Menge Lebensfreude!

Mit seinem aktuellen Programm „LEBENSFREUDE“ ist der niederbayerische Musik-Kabarettist Vogelmayer am Sonntag, 2. August 2026, zu Gast bei der beliebten Sonntagsmatinee im Kulturgewächshaus Birkenried. Beginn ist um 14 Uhr.

Der Titel seines neuen Bühnenprogramms ist dabei Programm: Sobald der Vogelmayer mit Gitarre, Witz und ansteckender Energie die Bühne betritt, nimmt er sein Publikum mit auf eine ebenso humorvolle wie musikalische Reise mitten durchs Leben. Seine Mischung aus Kabarett, Liedermacherei, Gstanzln 2.0 und spontaner Schlagfertigkeit begeistert seit Jahren Menschen weit über Bayern hinaus.

Mal frech und urkomisch, mal hintergründig und nachdenklich!

Der Vogelmayer greift Themen auf, die den Alltag prägen. Mit viel Selbstironie, feinem Gespür für zwischenmenschliche Situationen und echter niederbayerischer Heimatverbundenheit bringt er sie auf die Bühne – stets leichtfüßig und ohne erhobenen Zeigefinger. Seine humorvollen Lebensweisheiten und pointierten Beobachtungen treffen ins Schwarze und sorgen für zahlreiche Lacher.

Dabei lebt der Künstler den direkten Kontakt zu seinem Publikum. Er improvisiert, kommentiert spontan das Geschehen und bezieht die Gäste immer wieder charmant in sein Programm ein. Seine Bühnenpräsenz, sein musikalisches Können und seine authentische Art machen jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.

Die idyllische Atmosphäre des Kulturgewächshauses Birkenried bietet den passenden Rahmen für einen sommerlichen Nachmittag voller Humor, Musik und guter Laune. Bei Kaffee und hausgemachten Kuchen, kühlen Getränken oder einer kleinen Stärkung aus der Kulturküche lässt sich das Programm entspannt genießen.

Der Eintritt zur Sonntagsmatinee ist frei. Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro für Speisen oder Getränke. Reservierung hier:

https://eventfrog.de/de/p/theater-buehne/comedy-kabarett/sonntagsmatinee-mit-vogelmayer-7388427463318049041.html

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.