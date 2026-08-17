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Sonntagsmatinee mit „Lucia Losada“ - 30. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr

Zum 2. Mal in Birkenried

(lifePR) (Gundelfingen, )
Lucia Losada, eine talentierte Musikerin aus Passau, macht sich als Newcomerin in der spanischen und englischen Singer-Songwriter-Szene einen Namen. Mit gerade einmal 20 Jahren begann die halb-Spanierin, ihre eigenen Songs zu schreiben – Werke, die durch authentische Texte und eingängige Melodien bestechen.

Eine neue Stimme in der Singer-Songwriter-Szene

Inspiriert von ihren persönlichen Erlebnissen, erzählt Lucia mit ihrer sanften, zugleich kraftvollen Stimme Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Ihre Auftritte sind eine emotionale Reise, bei der sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue verzaubert.

Neben ihren eigenen Liedern begeistert Lucia Losada auch mit feinfühligen Coverversionen aus dem spanischen Pop, die sie mit ihrer einzigartigen Interpretation bereichert.

Lucia Losada verspricht ein besonderes Konzerterlebnis – voller Wärme, Herz und musikalischer Leidenschaft.

Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

Hier könnt Ihr Vor- und Platzreservierung vornehmen:

https://eventfrog.de/de/p/konzerte/singer-songwriter/sonntagsmatinee-mit-lucia-losada-7388440115524193376.html

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