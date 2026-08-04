Sonntagsmatinee mit „Duo You´n Me“ - 16. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr
You´n Me lässt das Birkenried erstrahlen!
„You’n’Me“ ist bekannt für ihre einzigartige Kombination aus harmonischen Stimmen und virtuosen Gitarrenklängen. Seit 2018 begeistern Ricarda Rickert und Andreas Antoniuk ihr Publikum mit einer vielseitigen Auswahl an Songs und Ihrer charismatischen Bühnenpräsenz.
Der Eintritt zur Sonntagsmatinee ist frei. Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.
Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro für Speisen oder Getränke. Reservierung hier: https://eventfrog.de/de/p/konzerte/pop-rock/sonntagsmatinee-mit-you-n-me-7391763268224728938.html