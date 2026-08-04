Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1069062

Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
Logo der Firma Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Sonntagsmatinee mit „Duo You´n Me“ - 16. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr

You´n Me lässt das Birkenried erstrahlen!

(lifePR) (Gundelfingen, )
Mit dem Sommer erwachen nicht nur die heißen Temperaturen, sondern auch die mitreißenden Klänge des Duos „You’n’Me“. Ricarda Rickert und Andreas Antoniuk, zwei bekannte Stimmen und Gitarren, laden ein zu einem unterhaltsamen und stimmungsvollen Nachmittag im Kulturgewächshaus Birkenried.

„You’n’Me“ ist bekannt für ihre einzigartige Kombination aus harmonischen Stimmen und virtuosen Gitarrenklängen. Seit 2018 begeistern Ricarda Rickert und Andreas Antoniuk ihr Publikum mit einer vielseitigen Auswahl an Songs und Ihrer charismatischen Bühnenpräsenz.

Der Eintritt zur Sonntagsmatinee ist frei. Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro für Speisen oder Getränke. Reservierung hier: https://eventfrog.de/de/p/konzerte/pop-rock/sonntagsmatinee-mit-you-n-me-7391763268224728938.html

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.