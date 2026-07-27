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Sonntagsmatinee mit „Bitter Green“ - 09. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr

BitterGreen – Lieder, die Geschichten erzählen!

(lifePR) (Gundelfingen, )
Wenn Barbara Gräsle und Stephan Kalinke als „BitterGreen“ alles für ein stimmungsvolles Konzert im Kulturgewächshaus Birkenried vorbereiten, ist das schon fast wie ein Spaziergang durch die Musikgeschichte: Die Klassiker aus dem amerikanischen „Songbook“ der 60er Jahre bis heute, sowie Country- und Folkperlen der unsterblichen Größen wie Gordon Lightfoot, James Taylor oder Garth Brooks, als auch die Herzenslieder deutscher Liedermacher, wie Reinhard Mey und Herbert Grönemeyer, harmonieren trotz aller Vielfalt in ihren außergewöhnlich arrangierten Versionen auf der Bühne! 

Dazu erfahren Sie auf unterhaltsame Art und Weise Wissenswertes, Hintergründiges und oft Überraschendes zur Geschichte der Lieder und ihrer Schöpfer, wobei die Vollblutmusiker Sie mit teilweise lyrischen Übersetzungen der Liedtexte als Gastgeber durch das Konzert führen. 

Hören Sie filigrane Akustikversionen und originelle Arrangements für Gitarre, Bass, Banjo, Bluegrass-Mandoline, gepaart mit abwechslungsreichem und gefühlvollem Harmoniegesang. Lassen Sie sich von handgemachter Musik verzaubern und freuen Sie sich auf ein sommerliches (Lieder-) Fest! 

Der Eintritt zur Sonntagsmatinee ist frei. Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro für Speisen oder Getränke. Reservierung hier: https://eventfrog.de/...

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