Sonntagsmatinee mit „Bitter Green“ - 09. August 2026 | Beginn 14:00 Uhr
BitterGreen – Lieder, die Geschichten erzählen!
Dazu erfahren Sie auf unterhaltsame Art und Weise Wissenswertes, Hintergründiges und oft Überraschendes zur Geschichte der Lieder und ihrer Schöpfer, wobei die Vollblutmusiker Sie mit teilweise lyrischen Übersetzungen der Liedtexte als Gastgeber durch das Konzert führen.
Hören Sie filigrane Akustikversionen und originelle Arrangements für Gitarre, Bass, Banjo, Bluegrass-Mandoline, gepaart mit abwechslungsreichem und gefühlvollem Harmoniegesang. Lassen Sie sich von handgemachter Musik verzaubern und freuen Sie sich auf ein sommerliches (Lieder-) Fest!
Der Eintritt zur Sonntagsmatinee ist frei. Für den Künstler geht traditionell der Hut herum – freiwillige Spenden unterstützen diese besondere Kulturreihe.
Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 4 Euro für Speisen oder Getränke. Reservierung hier: https://eventfrog.de/...