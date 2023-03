Mit „singing for your soul“ lässt sich die Musik von André Carswell und Michel Hauck am treffendsten beschreiben. André Carswell (Anyone’s Daughter, Siggi Schwarz Band & Ulmer Symphoniker) singt in der Duoformation mit Michel Hauck „alles was ihm Spaß macht, den beiden in den Sinn kommt und in die Herzen der Zuhörer trifft“. Unterstützt von funky Piano Grooves weckt André Carswell mit seiner 4 Oktaven umfassenden Stimme zuverlässig die Emotionen seiner Zuhörer und - sie verlassen danach das Konzert mit einem warmen Gefühl. Klein ist hier nur die Anzahl der Musiker. Auf der Bühne findet großes Kino statt.Eintritt frei, es wird gesammeltPlatzreservierung: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen