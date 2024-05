Musikalische Weite: Andreas Kilge Band am 26. Mai 14 Uhr

Bei dieser Musik ist die musikalische Kinderstube des Bandleaders, der Bluesrock unverkennbar. Gesang und Gitarrenspiel entstammen dem Leben, aus Höhen und Tiefen, Licht und Schatten, Weitem und Engem, Ringen und Loslassen. Aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, von sich und anderen Menschen. Die sehr persönlichen Texte sind humorvoll, selbstironisch und gefühlvoll eingebettet in einen energetischen Gitarrensound. Die Band nennt ihr Programm „Musikalische Weite“, also viel stilübergreifende Musik und Stile, die Generationen von Fans aber auch Bands geprägt haben.Erlebtes, Gefühltes, Gehörtes und Gespieltes spiegeln sich so wider und verleihen den Liedern musikalische Weite und poetische Tiefe. Mit einem Gespür für Melodien, verbunden mit dem Groove der Band geht die Musik nicht nur ins Herz sondern auch in die Beine.Bei Andreas Kilger spürt man die Freude an der Vielfalt, die Offenheit für die diversen musikalischen Einflüsse, die sein Leben begleitet haben, von Künstlern wie John Hiatt, Edo Zanki, Bruce Springsteen, Gerhard Gundermann u.v.m.Die Vier freuen sich auf ihr erstes Konzert in Birkenried. Dann gibt’s „Americana“ in Deutsch plus Rock, Blues, Soul und Southern. https://www.kilger.info/ Eintritt frei, es wird gesammelt.Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika. www.birkenried.de