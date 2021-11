Kulturgewächshaus Birkenried, 28. November 14 Uhr: Udo Klopke, ein gefragter Studiomusiker stellt seine eigenen Songs vor

Es gibt sicherlich wenige Sänger, die von sich behaupten können den Popstar SEAL auf einer Probe vertreten, oder die Band für Marla Glen geleitet zu haben. Der Neusser Udo Klopke könnte das von sich sagen, macht er aber nicht.Klopke nimmt am 28. November 14 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried lieber seine Gitarre in die Hand, und singt seine eigenen Songs. Und die sind einfach toll, angesiedelt irgendwo zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands und den Clubs von New Orleans, handeln sie vom Weggehen und Ankommen, vom Lieben und ach ja, leider-nicht-wieder-geliebt-werden, von schönen Beduinentöchtern und Weltumsegelungen. Und all das alleine im ersten Song.Gebürtig aus der mondänen Provinz zwischen Emsland und Osnabrück, zieht es Udo Mitte der 90er in die Rheinmetropole Düsseldorf. Mit dem Kontakt zur dortigen Musikszene zwischen Bluesclubs, Galabühnen, Musicals und TV-Studios gelingt ihm der Sprung zum vielbeschäftigten Berufsmusiker.Für zahlreiche Künstler und Produktionen steht er seitdem an Mikro und Gitarre.Er singt die Stadionhymne für Bayer Leverkusen, und Backingvocals für SEAL, spielt Gitarre für das Musical Saturday Night, für Karel Gott, Marla Glen, Bernard Brink, Anna Maria Kaufmann u.v.m.Dann, 2005 nimmt er im Tonstudio eines Freundes innnerhalb von nur 2 Tagen sein Debüt Album auf, das gleich gute Kritiken in der regionalen Presse erhält.2 EPs, ein Album und eine Live DVD sind mittlerweile veröffentlicht.Sein letztes Album „The pirate´s son“ ist beim Deutschen Rock und Pop Preis 2017 in der Kategorie „Bestes Rock Album 2017“ und „Bestes CD-Album 2017“ auf Platz 2 gewählt worden. 2021 nutzte Udo Klopke die Corona-bedingten Pausen zu einigen eigenen Produktionen: https://udo-klopke.de/web/news/page/2/ Mit Udo Klopke steht ein exzellenter Unterhalter auf der Bühne, der immer wieder die Nähe zu seinem Publikum sucht, es in seine Konzerte einbindet, Songs erklärt, und solange groovt bis auch der letzte Fuß mitwippt. Nach einem kleinen Spaziergang durch den Skulpturenpark von Birkenried gibt es also bei Kaffee, Kuchen und Glühwein ein nachhaltiges Sonntagserlebnis.Wegen der begrenzten Sitzplatzzahl sind Reservierungen empfohlen: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de