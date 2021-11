Kulturgewächshaus Birkenried, 13./14. November: Kabarett und Kuriosenkabinett

Es gibt wenige Kabarettisten, die teilweise makabres in einer so lustigen Verpackung präsentieren können. Der Humorist Käschte (Roland Kast aus Nersingen) kann das. Denn ob bei den makabren Sequenzen, den überraschenden Beobachtungen des Alltagslebens oder bei seinem spontanen Umgang mit dem Publikum - es wird sehr viel und herzlich gelacht. Die begeisterten Gästebucheinträge (auf seiner Homepage:) zeigen viel über die Freude, die das Publikum an und mit Käschte hat. Ja, er kommt sogar ohne die geläufuge Politikerschelte oder verletzende `Runtermache aus. Käschte hat seinen eigenen Stil.Eintritt: 16,00€Wegen der begrenzten Sitzplatzzahl sind Reservierungen empfohlen: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de "Wenn mensch der Pandemie eine gute Seite abgewinnen will, dann die, dass Meister Eckart, Kuriositätenkabinettsbetreiber, Fakir und Kuriositätenkünstler und Christian Frank Berres, Zauberkünstler und Bizarrist, endlich zusammengefunden haben. Hier begegnen sich Klischees und überraschende Wendungen, Nummern, schon wieder so klassisch, dass mensch sich fragt, warum ebendiese schon so lange nicht mehr zu sehen waren, treffen auf ebenso neue wie abseitige Acts. Das alles präsentiert mit der Souveränität jahrelanger Erfahrung und dem Schalk, der beiden stets im Nacken sitzt. Kurz: Kein Tag, kein Act ist wie der andere, aber definitiv anders als von anderen! Kann mensch sich entgehen lassen, wäre aber unklug!"