Künstlerische Freiheit für alle: Drink & Draw am 30. Juni ab 19 Uhr

Der Begriff „Drink & Draw“ wird international verwendet und fasst künstlerische Freiheit, lockeres Zusammenarbeiten, Zeichnen, Reden, Malen, Fotografieren, Filmen und Musizieren zusammen. Auch ein Glas Bier oder Wein zur Lockerung darf ruhig dabei sein. Professionalität steht dabei nicht im Vordergrund und wird auch nicht bewertet. Wichtig ist, dass hier Menschen mit welchen künstlerischen Talenten auch immer einen gesellschaftlichen Rahmen finden und sich austauschen können. Sozusagen dem „stillen Kämmerlein“ entfliehen.Bei den bisherigen monatlichen Meetings im vergangenen Jahr haben sich interessante Kontakte und Entwicklungen gezeigt. Noch ist der Kreis der Teilnehmer überschaubar – also entwicklungsfähig. Wie bei manchen Veranstaltungen in Birkenried kann man auch hier sagen: „Traut Euch, am 30.Juni zu kommen.“Teilnahme kostenlos. Info: www.ateliercomannette.wordpress.com Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika