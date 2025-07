Flamenco Camp 2025 im Kulturgewächshaus Birkenried Eine Woche voller Rhythmus, Leidenschaft und Lebensfreude

Im August verwandelt sich das Kulturgewächshaus Birkenried wieder in einen Ort voller andalusischer Lebensfreude: Daslädt ein zu einer intensiven Woche voller Musik, Tanz und Gesang. Vomerwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit renommierten Dozentinnen und Dozenten – mitten in der Natur, mit kreativer Energie und inspirierendem Miteinander.Eine Woche Intensivkurs und Begegnung mit Menschen, die den Flamenco lieben.5 Tage Workshops Tanz, Gitarre (Mo.-Fr.) und 3 Tage Gesang (Do. - Sa.). Tanzangebote für 3 unterschiedliche Niveaus für Erwachsene (Anfänger/AF mit Vorkenntnissen, Mittelstufe- Fortgeschrittene und ein Repertoirekurs für unsere regelmäßigen Teilnehmer). Außerdem ist die Möglichkeit buchbar, sich tänzerisch in einem Technikkurs zusätzlich zu festigen.Die Tanz-Kurse beinhalten Gitarren Live-Begleitung mit Gilberto Torres, Der Tanzkurs wird geleitet von Ari la Chispa aus Berlin. Der Gitarren Workshop bei Gilberto Torres findet auch in Gruppen, den Niveaus entsprechend statt. Zu unserer großen Freude und aufgrund der großen Nachfrage bieten wir an 3 Tagen einen Gesangs Workshop mit der wunderbaren Isabel Alvarez an.Kurszeiten:- Anfänger Mo.-Fr. 18.45 bis 20.15 Uhr- Mittelstufe & Fortgeschritten Mo.-Fr. 14.00 bis 15.30 Uhr inkl. Gitarrenbegleitung- Gitarrenkurse Mo.-Fr. 15.00 bis 16.45 Uhr (Zeiten können abweichen)- Gesangskurse Do.-Sa. 11.00 bis 12.00 Uhr auch ohne Vorkenntnisse- Palmas klatschen & Kastagnetten Mo.-Fr. 16.00 bis 16.45 Uhr- Repertoire & Auftrittsvorbereitung Mo.-Fr. 17.00 bis 18.30 UhrDas Camp beinhaltet Übernachtung (vor Ort begrenzte Plätze!) oder die Option am See zu zelten, bzw. im Wohnmobil auf einer der grünen Lichtungen. Vollverpflegung ist ebenfalls möglich. Die Preise für Übernachtung und Verpflegung erfragen Sie bitte direkt bei Ari la Chispa. Die Reservierung dafür erfolgt ebenfalls direkt bei Ari unter flamenco@birkenried.de ! Folgende Infos haben wir für euch dazu:7 Tage Verpflegung: 245 € / 7 Übernachtungen von 105 € bis 210 € / Zelt am See oder Wohnmobil auf der Wiese 140 €Anreise ist So. 24. Aug. - Abreise So. 31. Aug. 2025Teilnehmer aus der Umgebung können die Workshops auch mit oder ohne Verpflegung und Übernachtung buchen. flamenco@birkenried.de direkt bei Ari!