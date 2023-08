Feuriges Finale einer Workshop-Woche: Flamenco-Fiesta im Kulturgewächshaus Birkenried

Die Schülerinnen und Schüler sind wieder unendlich stolz auf das Gelernte, das sie an diesem Abend der Öffentlichkeit zeigen können. Die kurzen Choreografien mit den Anfängern und der Mittelstufe zeigen aber auch das didaktische Können der Lehrerin Ari la Chispa, deren Berufung es ist, selbst zu tanzen und das Tanzen zu lehren, den Flamenconachwuchs auszubilden.Selbstverständlich sind die Auftritte der Solotänzerin Ari la Chispa der Höhepunkt des Abends, wenn ihr Tanz mit den Gitarrenklängen von Gilberto Torres und dem Gesang von Isabel Alvarez geradezu verschmilzt. Hier werden Temperament, Anmut und Emotionen frei, jede Bewegung eine Geste, jeder Schritt eine Botschaft. Eine Botschaft von Liebe, Sehnsucht, Enttäuschung, Leid oder Hoffnung. Das Stakkato der Absätze feuert den Gitarristen an in dessen Crescendo dann die Sängerin das ganze Leid einer enttäuschten Liebe spült.Die drei Profis auf der Bühne sind bestens aufeinander eingespielt. Eine tiefgehende und packende Show erwartet das Publikum der Region.Einlass 19 Uhr. Es werden Tapas und spanische Weine und gepflegte Getränke geboten.Showbeginn 20:30 Uhr.Eintritt 25€ tickets@birkenried.de oder 0172-38 64 990Kontakt und Info: www.birkenried.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika.