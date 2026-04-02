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Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
Logo der Firma Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Die Geschichte des Flamenco in Birkenried: Leidenschaft, Rhythmus und gelebte Tradition – Ein Erlebnis für Tanzbegeisterte!

Erlebe Flamenco hautnah bei der Mitmach-Matinee am 12. April 2026 – Tanz, Musik und Gesang für Anfänger und Fortgeschrittene im Kulturgewächshaus Birkenried!

(lifePR) (Gundelfingen, )
Das Kulturgewächshaus Birkenried hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Treffpunkt für Flamenco-Begeisterte aus ganz Deutschland entwickelt. Was einst mit einzelnen Workshops begann, ist heute eine lebendige Tradition aus regelmäßigen Kursen, intensiven Trainingsphasen und einem jährlichen Flamenco-Camp in inspirierender Atmosphäre.

Flamenco-Tanz: Ausdrucksstarke Kunst für alle Niveaus

Im Mittelpunkt steht der Tanz – mit Workshops für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene. Hier wird Flamenco nicht nur als Schritttechnik vermittelt, sondern als ausdrucksstarke Kunstform, die Rhythmus, Körpergefühl und Emotion verbindet. Die Kurse schaffen Raum für individuelle Entwicklung und gemeinschaftliches Erleben.

Das jährliche Flamenco-Camp: Intensives Training und gemeinschaftlicher Austausch

Ein besonderes Highlight ist das jährliche Flamenco-Camp, das Tänzerinnen und Tänzer für mehrere Tage nach Birkenried führt. In dieser intensiven Woche wird gemeinsam trainiert, musiziert und improvisiert – begleitet von Live-Musik und viel Raum für Begegnung und Austausch.

Musik und Gesang: Weitere essentielle Bestandteile der Flamenco-Kultur

Neben dem Tanz spielen auch Musik und Gesang eine zentrale Rolle:
Der renommierte Gitarrist Gilberto Torres bietet regelmäßig Flamenco-Gitarrenworkshops an. Hier lernen Teilnehmende die charakteristischen Rhythmen (Compás), Techniken und Ausdrucksformen der Flamenco-Gitarre – vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Spieler.

Ergänzt wird das Programm durch Flamenco-Gesangsunterricht mit Isabel Alvarez, die in ihren Kursen die traditionelle Kunst des Cante Flamenco vermittelt. Dabei stehen Ausdruck, Atemtechnik und das Verständnis der verschiedenen Stilrichtungen im Mittelpunkt – ein intensiver Einblick in die emotionale Tiefe dieser andalusischen Musikform.

Flamenco in Birkenried: Ein ganzheitliches Erlebnis aus Tanz, Musik und Gesang

Durch die enge Verzahnung von Tanz, Gitarre und Gesang entsteht in Birkenried ein ganzheitliches Flamenco-Erlebnis. Das Kulturgewächshaus bietet damit nicht nur Unterricht, sondern einen Ort lebendiger Kultur, an dem sich eine stetig wachsende Community gebildet hat.

Flamenco in Birkenried steht für Authentizität, Leidenschaft und künstlerischen Austausch – und für eine Tradition, die Jahr für Jahr weiterwächst.

Das Thema Flamenco pflegt das Kulturgewächshaus Birkenried seit Beginn. Bereits 2002 wurde das erste Sommercamp mit der Flamencoschule MAGNA MATA BERLIN organisiert, bei dem rund 20 „Afficiados“, also vom Flamenco-Virus Infizierte, mitmachten. Danach gehörte das Flamenco-Camp zum festen Bestandteil des Birkenried-Programms. Ab 2012 wurde das Angebot auf monatliche Wochenend-Workshops erweitert. Die Termine dazu findet Ihr auf unserer Homepage.

Mitmach-Matinee am 12. April 2026: Flamenco erleben und mitmachen!

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, den 12. April 2026 mit einer besonderen „Mitmach-Matinee“ ab 14 Uhr im Kulturgewächshaus. Wir freuen uns auf euren Besuch.

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Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Das Kulturgewächshaus Birkenried ist ein Ensemble aus alten umfunktionierten Gewächshäusern sowie liebevoll umgebauten landwirtschaftlichen Gebäuden und 2 kleinen Seen. Seit 10 Jahren werden dort Konzerte, Festivals und Kunstausstellungen in 3 Galerien geboten. Mit 10.000qm Skulpturenpark, Steinskulpturen von Künstlern aus Simbabwe, ist dieses Areal einzigartig in Süddeutschland. Birkenried ist ein "Familiendorf" und liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika (7,5m hoch)

Infos: www.birkenried.de
Kontakt: info@birkenried.de

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