Die Geschichte des Flamenco in Birkenried: Leidenschaft, Rhythmus und gelebte Tradition – Ein Erlebnis für Tanzbegeisterte!

Das Kulturgewächshaus Birkenried hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Treffpunkt für Flamenco-Begeisterte aus ganz Deutschland entwickelt. Was einst mit einzelnen Workshops begann, ist heute eine lebendige Tradition aus regelmäßigen Kursen, intensiven Trainingsphasen und einem jährlichen Flamenco-Camp in inspirierender Atmosphäre.



Flamenco-Tanz: Ausdrucksstarke Kunst für alle Niveaus



Im Mittelpunkt steht der Tanz – mit Workshops für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene. Hier wird Flamenco nicht nur als Schritttechnik vermittelt, sondern als ausdrucksstarke Kunstform, die Rhythmus, Körpergefühl und Emotion verbindet. Die Kurse schaffen Raum für individuelle Entwicklung und gemeinschaftliches Erleben.



Das jährliche Flamenco-Camp: Intensives Training und gemeinschaftlicher Austausch



Ein besonderes Highlight ist das jährliche Flamenco-Camp, das Tänzerinnen und Tänzer für mehrere Tage nach Birkenried führt. In dieser intensiven Woche wird gemeinsam trainiert, musiziert und improvisiert – begleitet von Live-Musik und viel Raum für Begegnung und Austausch.



Musik und Gesang: Weitere essentielle Bestandteile der Flamenco-Kultur



Neben dem Tanz spielen auch Musik und Gesang eine zentrale Rolle:

Der renommierte Gitarrist Gilberto Torres bietet regelmäßig Flamenco-Gitarrenworkshops an. Hier lernen Teilnehmende die charakteristischen Rhythmen (Compás), Techniken und Ausdrucksformen der Flamenco-Gitarre – vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Spieler.



Ergänzt wird das Programm durch Flamenco-Gesangsunterricht mit Isabel Alvarez, die in ihren Kursen die traditionelle Kunst des Cante Flamenco vermittelt. Dabei stehen Ausdruck, Atemtechnik und das Verständnis der verschiedenen Stilrichtungen im Mittelpunkt – ein intensiver Einblick in die emotionale Tiefe dieser andalusischen Musikform.



Flamenco in Birkenried: Ein ganzheitliches Erlebnis aus Tanz, Musik und Gesang



Durch die enge Verzahnung von Tanz, Gitarre und Gesang entsteht in Birkenried ein ganzheitliches Flamenco-Erlebnis. Das Kulturgewächshaus bietet damit nicht nur Unterricht, sondern einen Ort lebendiger Kultur, an dem sich eine stetig wachsende Community gebildet hat.



Flamenco in Birkenried steht für Authentizität, Leidenschaft und künstlerischen Austausch – und für eine Tradition, die Jahr für Jahr weiterwächst.



Das Thema Flamenco pflegt das Kulturgewächshaus Birkenried seit Beginn. Bereits 2002 wurde das erste Sommercamp mit der Flamencoschule MAGNA MATA BERLIN organisiert, bei dem rund 20 „Afficiados“, also vom Flamenco-Virus Infizierte, mitmachten. Danach gehörte das Flamenco-Camp zum festen Bestandteil des Birkenried-Programms. Ab 2012 wurde das Angebot auf monatliche Wochenend-Workshops erweitert. Die Termine dazu findet Ihr auf unserer Homepage.



Mitmach-Matinee am 12. April 2026: Flamenco erleben und mitmachen!



Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, den 12. April 2026 mit einer besonderen „Mitmach-Matinee“ ab 14 Uhr im Kulturgewächshaus. Wir freuen uns auf euren Besuch.

(lifePR) (