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Am 17. Mai 2026 – Sonntagsmatinee mit der Birds Band

Duo „Die BIRDS Band“ live im Kulturgewächshaus Birkenried

(lifePR) (Gundelfingen, )
Am Sonntag, den 17. Mai, ab 14 Uhr erwartet das Publikum im Kulturgewächshaus Birkenried ein besonderes musikalisches Erlebnis: „Die Birds Band“, bestehend aus Tonia Danese und Uwe Lenz, präsentiert ihre facettenreiche Musik mit insgesamt zwölf Instrumenten.

Tonias federleichte Stimme schwebt mühelos über den sphärischen Klangwelten, während sie gleichzeitig die Gitarre spielt und mit Cajon und Hi-Hat den Rhythmus angibt. An ihrer Seite überzeugt Uwe mit seiner bluesig-rauchigen Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel – gemeinsam schaffen sie einen unverwechselbaren Sound, der durch harmonische Satzgesänge, Eigenkompositionen und clever arrangierte Coversongs geprägt ist.

Die Birds Band verzichtet auf aufwendige Showeffekte und Playbacks und setzt stattdessen auf echte Emotionen und Authentizität. Ihre sympathische Bühnenpräsenz, die träumerischen Klangwelten und die immer im Einsatz befindlichen fünf Instrumente lassen die Band wie mehr als nur ein Akustik-Duo klingen.

Mit ihrem „Birds Sound“ spielen sie sich direkt in die Herzen der Zuhörer und bieten einen unvergesslichen Nachmittag voller musikalischer Magie.


Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke. Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.

Hier geht es zur Reservierung: https://eventfrog.de/de/p/konzerte/weitere-musikrichtungen/sonntagsmatinee-mit-der-birds-band-7388450210836397707.html

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