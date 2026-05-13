Afrika Festival 2026 in Birkenried
Vier Tage Kultur, Musik und Begegnung vom 22. bis 25. Mai
Bereits am Freitag, den 22. Mai, öffnet das Festivalgelände ab 17:00 Uhr bei freiem Eintritt für alle Marktbesucherinnen und Marktbesucher. Besucher können entspannt über den Afrikamarkt schlendern, internationale Spezialitäten genießen und erste Festivalatmosphäre erleben. Der musikalische Auftakt folgt am Abend.
Ab 20:00 Uhr startet das offizielle Eröffnungskonzert mit „Godfrey and the Grandsons“.
Für dieses Konzert ist ein separater Eintritt erforderlich. Tickets findet Ihr hier:
https://eventfrog.de/de/p/konzerte/world-ethno/godfrey-and-the-grand-sons-7433822822793757318.html
Das Festivalwochenende bietet darüber hinaus ein abwechslungsreiches Programm mit internationalen Künstlern, Tanzacts, Poetry Slam, Zauberei, afrikanischen Märchen, Gospel-Gottesdiensten sowie zahlreichen Live-Bands und Partys.
Mit seiner einzigartigen Kombination aus Musik, Kunst, Begegnung und interkulturellem Austausch zählt das Afrika Festival Birkenried zu den besonderen Kulturveranstaltungen der Region.
Tickets und weitere Informationen:
Festivaltickets für Familien, Jugendliche und Erwachsene sind online erhältlich:
https://eventfrog.de/de/p/festivals/weitere-festivals/afrika-festival-birkenried-22-25-mai-2026-7422909374513871230.html
Wir bieten euch Tages- und Wochenkarten an inklusive den Konzerten von Samstag bis Montag und freuen uns auf euren Besuch.