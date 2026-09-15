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Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
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27.09.2026 – ab 14 Uhr Sonntagsmatinee mit Walter Spira!

Walter Spira …. ist einer der interessantesten Musiker aus der Schwabenregion.

(lifePR) (Gundelfingen, )
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Der Künstler warnt vor ansteckender Heiterkeit!

Mit seinen humorvollen, als auch besinnlichen Liedern zieht er sein Publikum ohne größere Aufwärmphase vom ersten Ton an in seinen Bann. Sein kabarettistisches Programm steht unter dem Dauermotto „Vorsicht! Ich singe auf alles, was sich bewegt!!“

Ein Blind Date lohnt sich!!!

Seine Konzertabende gelten als die beste Medizin gegen Depressionen aller Art. Im Zeichen großer Fabulier- und Parodierlust, sympathisch, launisch und spitzbübisch bettet der Ulmer Liedermacher und Entertainer die Erlebnisse seines bewegten Lebens in eine witzig-melancholische Besichtigungstour. Unverkrampft, frech und ungekünstelt präsentiert er seine Lieder, mal mit Humor, mal besinnlich, mal nachdenklich. Und das alles zweisprachig, nämlich „enn Schwäbisch ond Deitsch“.

Den Zugabforderungen wird stattgegeben. Das Mitsingen ist strengstens erlaubt! Walter Spira noch nie gehört??? Ein Blind Date lohnt sich!!!

Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Reservierungen gibt es hier:

https://eventfrog.de/de/p/konzerte/weitere-musikrichtungen/walter-spira-im-kulturgewaechshaus-birkenried-7495363343584116816.html

Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke. Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.

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