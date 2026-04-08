Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056732

Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
Logo der Firma Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

26.04.2026 Sonntagsmatinee mit der Gruppe „Phenomenica“

Pop und Rock mit eigener Handschrift!

(lifePR) (Gundelfingen, )
Phenomenica ist eine fünfköpfige Band aus dem Raum Heidenheim. Seit ihrer Gründung spielen sie mit Leidenschaft eigene Songs und ausgewählte Coverstücke aus dem Genres Pop und Rock.

Wer sind Pehnomenica?

Die Musikerinnen und Musiker stammen aus Holzheim, Geislingen, Bartholomä, Heidenheim und Langenau. Zur Band gehören Tom (E-Gitarre + Gesang), Volke (Bass), Akki (Schlagzeug), Sabine (Keyboard + Gesang) und Sylvia (Akustikgitarre + Gesang).

„Handmade“ Musik!

Gemeinsam verbinden sie handgemachte Musik mit abwechslungsreichen Arrangements und einer lebendigen Bühnenpräsenz bei uns im Kulturgewächshaus Birkenried.

Das Repertoire ist vielseitig!

Es finden sich sowohl eigene Kompositionen als auch bekannte Titel, die Phenomenica auf ihre ganz eigene Weise interpretiert. Die Band überzeugt durch Spielfreude, klare Strukturen und einen unverwechselbaren Bandsound!

Der Eintritt ist frei!

Für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

Platzreservierungen sind möglich!

Unter dem folgenden LINK könnt Ihr eure Plätze vorab reservieren:

https://eventfrog.de/de/p/konzerte/jazz-blues/sonntagsmatinee-mit-inswingtief-7391758036769966005.html

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke.
Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.