26.04.2026 Sonntagsmatinee mit der Gruppe „Phenomenica“
Pop und Rock mit eigener Handschrift!
Wer sind Pehnomenica?
Die Musikerinnen und Musiker stammen aus Holzheim, Geislingen, Bartholomä, Heidenheim und Langenau. Zur Band gehören Tom (E-Gitarre + Gesang), Volke (Bass), Akki (Schlagzeug), Sabine (Keyboard + Gesang) und Sylvia (Akustikgitarre + Gesang).
„Handmade“ Musik!
Gemeinsam verbinden sie handgemachte Musik mit abwechslungsreichen Arrangements und einer lebendigen Bühnenpräsenz bei uns im Kulturgewächshaus Birkenried.
Das Repertoire ist vielseitig!
Es finden sich sowohl eigene Kompositionen als auch bekannte Titel, die Phenomenica auf ihre ganz eigene Weise interpretiert. Die Band überzeugt durch Spielfreude, klare Strukturen und einen unverwechselbaren Bandsound!
Der Eintritt ist frei!
Für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.
Platzreservierungen sind möglich!
Unter dem folgenden LINK könnt Ihr eure Plätze vorab reservieren:
https://eventfrog.de/de/p/konzerte/jazz-blues/sonntagsmatinee-mit-inswingtief-7391758036769966005.html
Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke.
Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.