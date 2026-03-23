19.04.2026 ab 14 Uhr Sonntagsmatinee in Birkenried mit „Inswingtief“

Nach dem kulinarisch inspirierten Album „homecookin’“ von 2022 gibt es nun mit „Beyond Swing“ einen ordentlichen Nachschlag der Würzburger Band „Inswingtief“. Auch diesmal haben Sabrina Damiani (Kontrabass), Thomas Buffy (Violine) und Stefan Degner (Gitarren) ein ausschließlich aus Eigenkompositionen bestehendes Konzertprogramm gemeinsam mit viel Liebe zum Detail arrangiert und an dessen Livepräsentation gefeilt.Wie der Titel bereits vermuten lässt, gibt es mit „Beyond Swing“ neben den unstrittig größten musikalischen Einflüssen, Swing und Jazz-Manouche, wieder eine ganze Menge weiterer Facetten zu entdecken, die den Ideenreichtum und die Experimentierfreude der vier Musizierenden widerspiegeln.So wagt die Band, die es mit den Genre-Grenzen ohnehin noch nie so ganz genau genommen hat, diesmal charmant unbekümmert weitere Ausflüge in Tango, Folk & Klezmer, zitiert aus französischem Musette-Walzer, Funk, Bossa Nova und Calypso und zelebriert getragene Balladen mit wunderschönen Melodien. So abwechslungsreich und farbenfroh es auf „Beyond Swing“ aber auch zugehen mag, so versuchen die drei Unterfranken doch keineswegs ihre musikalische Kernkompetenz zu verleugnen. Der Swing durchdringt wie selbstverständlich immer wieder die eingängigen Themen, geschmackvollen Arrangements und virtuosen Soli und verpasst dem Inswingtief-Sound dadurch eine augenzwinkernde Leichtigkeit, der man sich unmöglich entziehen kann.Mit viel Freude am Filigranen und immenser Musizierlaune überzeugt Inswingtief auch die Presse. So wurde die Band 2020 durch das Votum der Hörenden vom Radiosender BR2 des Bayerischen Rundfunks zur besten musikalischen Entdeckung des Jahres gekürt. Das Studioalbum „homecookin’“ war nominiert für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und führte die Band als Kulturbotschafter:innen Unterfrankens nach Calvados (FR). Daneben wurde das langjährige ehrenamtliche Engagement im Rahmen der Würzburger Gypsy Jazz Jam Session im Herbst 2024 mit der Kulturmedaille der Stadt Würzburg ausgezeichnet.Für diewird ein Betrag vonerhoben. Darin enthalten ist einfür Speisen oder Getränke.Bitte beachten: