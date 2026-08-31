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13.09.2026 Sonntagsmatinee Cake for breakfast ab 14 Uhr

(lifePR) (Gundelfingen, )
 

Cake for Breakfast – drei Frauen, ein Herz für handgemachte Musik!

Mit unverwechselbarem Charme und musikalischer Vielfalt begeistern die drei Freundinnen von Cake for Breakfast ihr Publikum. Tini Stiefelmaier, Katharina Ostarhild und Nadia Morlion bringen seit fast 25 Jahren ihre Liebe zur Musik auf die Bühne.

Die Band vereint Pop, Folk und Rock mit ausgeklügeltem Harmoniegesang, Geige, Gitarre und Mandoline. Ihre Songs strahlen pure Freude und Energie aus und laden zum Mitsingen ein. Jede Performance ist ein lebendiger Mix aus Leidenschaft, Freundschaft und mitreißendem Sound – der perfekte Start in den Tag!

Der Eintritt ist frei – für die Künstler geht der Hut herum, sodass jede*r einen Beitrag leisten kann, um diese besondere Tradition zu unterstützen.

Hier könnt Ihr Plätze reservieren:

https://eventfrog.de/de/p/konzerte/pop-rock/sonntagsmatinee-mit-cake-for-breakfast-7388440854619227490.html

Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke. Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.

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