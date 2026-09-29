11.10.2026 – ab 14 Uhr Sonntagsmatinee mit Ruth M. Rossel!
Ruth Maria Rossel – und Ihr Cello im Kulturgewächshaus Birkenried
Virtuos gespielte Werke
Ruth Maria Rossel steht für berührende Interpretationen und virtuos gespielte Werke, die Klassiker der Musikgeschichte zum Leben erwecken. Ihre Darbietung verspricht eine fesselnde Mischung aus technischer Raffinesse und emotionaler Tiefe. Ein Abend mit ihr im Birkenried ist eine Einladung, die Welt der klassischen Musik in einer besonderen Atmosphäre zu genießen.
Erleben Sie die Magie der klassischen Musik live und lassen Sie sich von Ruth Maria Rossel begeistern!
Für die Vor- und Platzreservierung wird ein Betrag von 5 Euro erhoben. Reservierungen gibt es hier:
https://eventfrog.de/de/p/konzerte/weitere-musikrichtungen/sonntagsmatinee-mit-ruth-maria-rossel-7388443216792550985.html
Darin enthalten ist ein 4-Euro-Verzehrgutschein für Speisen oder Getränke. Bitte beachten: Eine Barauszahlung oder Rückgabe von Restbeträgen ist nicht möglich.