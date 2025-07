Albert & Ida verzaubern das Kulturgewächshaus. Eine musikalische Reise mit einer traumhaften Stimme und alten Instrumenten. Mit den beiden Künstlern Albert Dannenmann und Ida Elena De´Razza kündigt sich in Birkenried ein besonderes und nicht alltägliches Musikerlebnis an. Dabei liegt der ganz besondere Reiz in der Zusammensetzung der beiden: Hier trifft ein universeller und gereifter Musiker, der eine Menge an alten Instrumenten beherrscht und gerne immer wieder neue Herausforderungen annimmt auf eine junge erfolgreiche italienische Sängerin und Schauspielerin. Beide haben sich der Musik aus „früheren Zeiten“ gewidmet, tauchen aber auch ins Genre der „Weltmusik“ ein.



Die Referenzen und internationalen Auftritte Dannenmanns aufzuzählen würde jeglichen Rahmen sprengen.



Die Duo-Auftritte von Albert Dannenmann und Ida DeRazza entführen in eine teils geheimnisvolle Musikwelt.

