10.10.2026 – ab 20 Uhr Abendkonzert mit Dominik Plangger und Claudia Fenzl!
Der Südtiroler Liedermacher und seine Frau, die aus Wien stammende Geigerin Claudia Fenzl, wieder „Auf Fahrt“!
Von den großen italienischen Cantautori genauso inspiriert wie von den britischen und amerikanischen Singersongwritern und Folklegenden, hat das Duo darauf seinen ganz eigenen Klang erschaffen. Gefühlvolle und eindringliche Lieder auf Deutsch, Italienisch und dem Vinschgauer Dialekt seiner Heimat, begleitet von Claudia Fenzl an der Geige und Harmoniegesang.
Bei ihren Konzerten wissen die Beiden nicht nur mit kraftvoll-schönen Stimmen und virtuosen Fiddletunes zu fesseln, sondern auch mit Witz und Charme zu unterhalten.
Lassen Sie sich entführen und berühren auf dieser musikalischen Reise!
Ein Abend mit mit den Beiden verspricht Musik, die berührt, begeistert und zum Nachdenken anregt.
Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender.
Tickets sind im Ticketshop oder an der Abendkasse erhältlich, Vorreservierungen bitte ausschließlich über den Ticketshop. Hier geht es zu den Tickets:
https://eventfrog.de/de/p/konzerte/singer-songwriter/dominik-plangger-zusammen-mit-claudia-fenzl-7387349168015070252.html
Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in besonderer Atmosphäre! Wichtiger Hinweis: Konzert Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich! Bitte denkt bei Gruppenreservierungen daran, eure Tickets frühzeitig zu sichern, um sicherzustellen, dass ihr zusammen sitzen könnt.