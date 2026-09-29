10.10.2026 – ab 20 Uhr Abendkonzert mit Dominik Plangger und Claudia Fenzl!

Dominik Plangger, der schon mit Größen wie Konstantin Wecker, Pippo Pollina oder Allan Taylor auf der Bühne stand, war mit seinem letzten Album „ansichtshalber“ mehrere Monate auf Platz 1 der deutschen Liederbestenliste und hat Aufmerksamkeit bis in die USA (z.B von Woody Guthries Tochter Nora) erregt.Von den großen italienischen Cantautori genauso inspiriert wie von den britischen und amerikanischen Singersongwritern und Folklegenden, hat das Duo darauf seinen ganz eigenen Klang erschaffen. Gefühlvolle und eindringliche Lieder auf Deutsch, Italienisch und dem Vinschgauer Dialekt seiner Heimat, begleitet von Claudia Fenzl an der Geige und Harmoniegesang.Bei ihren Konzerten wissen die Beiden nicht nur mit kraftvoll-schönen Stimmen und virtuosen Fiddletunes zu fesseln, sondern auch mit Witz und Charme zu unterhalten.Ein Abend mit mit den Beiden verspricht Musik, die berührt, begeistert und zum Nachdenken anregt.Alle Konzerttermine finden Sie in unserem Kalender.Tickets sind im Ticketshop oder an der Abendkasse erhältlich,Hier geht es zu den Tickets:Freuen Sie sich auf unvergessliche Abende in besonderer Atmosphäre! Wichtiger Hinweis: Konzert Reservierungen sind ausschließlich über den Ticketshop möglich!