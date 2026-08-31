Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071342

Kulturgewächshaus Birkenried e.V. Birkenried 5 89423 Gundelfingen, Deutschland https://www.birkenried.de/
Ansprechpartner:in Herr Metin Kont +49 175 4338195
Logo der Firma Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

10.09.2026 – Art Creative-Night mit Martina Saur

(lifePR) (Gundelfingen, )
 

Creative Night mit Martina Saur im Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

10.09.2026, 18:30 – 20:30 Uhr

Bist du bereit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Dann sei dabei bei der Creative Night im Kulturgewächshaus in Birkenried e.V.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2025 findet die Creative Night nun bereits zum zweiten Mal statt – und lädt erneut dazu ein, in eine Welt voller leuchtender Farben, Ideen und Raum für Inspiration einzutauchen. Male dein ganz individuelles, neonfrisches SOMMERBILD auf Leinwand.

Das erwartet dich:
  • Schritt-für-Schritt-Begleitung zum eigenen Kunstwerk auf Leinwand mit der Künstlerin Martina Saur, Flying Anima
  • Erlerne Techniken und Tipps in der Acrylmalerei
  • Triff Gleichgesinnte und tausche Ideen aus
  • Für erfrischende Getränke sorgt das Team vor Ort
Bring deine Freunde mit und erlebe einen unvergesslichen Abend – für Anfänger und Fortgeschrittene.

Es sind noch Plätze frei – jetzt anmelden: https://eventfrog.de/de/p/kurse-seminare/kunst-kultur/art-creative-night-mit-martina-saur-7391369235304298952.html

Kosten: 59,- € p.P. (inkl. aller Materialien)

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.