10.09.2026 – Art Creative-Night mit Martina Saur

Creative Night mit Martina Saur im Kulturgewächshaus Birkenried e.V.
10.09.2026, 18:30 – 20:30 Uhr
Bist du bereit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Dann sei dabei bei der Creative Night im Kulturgewächshaus in Birkenried e.V.
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2025 findet die Creative Night nun bereits zum zweiten Mal statt – und lädt erneut dazu ein, in eine Welt voller leuchtender Farben, Ideen und Raum für Inspiration einzutauchen. Male dein ganz individuelles, neonfrisches SOMMERBILD auf Leinwand.
Das erwartet dich:
- Schritt-für-Schritt-Begleitung zum eigenen Kunstwerk auf Leinwand mit der Künstlerin Martina Saur, Flying Anima
- Erlerne Techniken und Tipps in der Acrylmalerei
- Triff Gleichgesinnte und tausche Ideen aus
- Für erfrischende Getränke sorgt das Team vor Ort
Es sind noch Plätze frei – jetzt anmelden: https://eventfrog.de/de/p/kurse-seminare/kunst-kultur/art-creative-night-mit-martina-saur-7391369235304298952.html
Kosten: 59,- € p.P. (inkl. aller Materialien)