06. September 2025 - Vernissage und Ausstellung der Künstlerin Martina Saur im Kulturgewächshaus Birkenried
Die Ausstellung wird musikalisch von Ferdinand Maria Walter umrahmt. Im Anschluss bleibt die Schau im Kariba des Kulturgewächshauses Birkenried für sieben Wochen geöffnet. Ein besonderer Programmpunkt ist zudem der Sonntag, 28. September 2025: An diesem Tag ist Martina Saur von 14 bis 16 Uhr persönlich vor Ort und lädt zum direkten Austausch ein.
Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem Werk finden Sie unter: www.martinasaur.de