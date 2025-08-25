Kontakt
06. September 2025 - Vernissage und Ausstellung der Künstlerin Martina Saur im Kulturgewächshaus Birkenried

Die Künstlerin Martina Saur (Flying Anima) lädt am Samstag, 6. September 2025, um 18 Uhr zur Vernissage Ihrer neuen Ausstellung ins Kulturgewächshaus Birkenried ein. Besucherinnen und Besucher erwartet im Raum „Kariba“ ein Abend voller Farben, Inspiration und lebendiger Kunst. Seit 2010 arbeitet die gelernte Wachsbildnerin hauptberuflich als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier im Kammeltal. Ihre Werke zeichnen sich durch eine moderne, detailreiche Gestaltung aus – überwiegend auf Leinwand. Im Zentrum ihres künstlerischen Schaffens steht der bewusste Einsatz von Farben und deren Wirkung, verbunden mit kraftvollen kosmischen Ur-Symbolen. Hochwertige Materialien, Pigmente und Farben verleihen ihren Arbeiten eine besondere Leuchtkraft, Tiefe und Qualität. Das Highlight der Vernissage sind großformatige, runde Acrylbilder, die durch ihre Farbintensität und Formenvielfalt echte Hingucker sind. Sie ziehen die Betrachter unmittelbar in ihren Bann und vermitteln pure Lebensfreude.

Die Ausstellung wird musikalisch von Ferdinand Maria Walter umrahmt. Im Anschluss bleibt die Schau im Kariba des Kulturgewächshauses Birkenried für sieben Wochen geöffnet. Ein besonderer Programmpunkt ist zudem der Sonntag, 28. September 2025: An diesem Tag ist Martina Saur von 14 bis 16 Uhr persönlich vor Ort und lädt zum direkten Austausch ein.

Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem Werk finden Sie unter: www.martinasaur.de

