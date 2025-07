Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle erhält Zertifizierung "Reisen für Alle"

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer

Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit

Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit

Menschen mit kognitiven Einschränkungen

Das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart ist ab sofort Träger des bundesweit anerkannten Kennzeichnungssystems "Reisen für Alle". Die Zertifizierung bescheinigt dem Haus eine geprüfte Barrierefreiheit für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen und sendet damit ein deutliches Signal für gelebte Inklusion sowie mehr Transparenz im Veranstaltungsbereich.„Die Liederhalle versteht sich als ein Ort der kulturellen Teilhabe für alle Menschen – unabhängig von individuellen Einschränkungen“, sagt Meike Poweleit, Leiterin des Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. „Barrierefreiheit ist dabei nicht nur ein Qualitätsmerkmal, sondern Ausdruck unserer Haltung: Wer Veranstaltungen barrierefrei plant und umsetzt, schafft echte Begegnung. Die Zertifizierung durch "Reisen für Alle" ist ein wichtiger Schritt, um genau diese Offenheit sichtbar zu machen – für Veranstaltende ebenso wie für das Publikum.“"Reisen für Alle" ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördertes Projekt, das in Zusammenarbeit mit Behinderten- und Tourismusverbänden entwickelt wurde. Es dient als einheitliches Informations- und Bewertungssystem zur Barrierefreiheit touristischer Angebote in Deutschland. Unabhängige und geschulte Erheberinnen und Erhebende erfassen die Gegebenheiten vor Ort nach festgelegten Qualitätskriterien. Die Ergebnisse werden detailliert dokumentiert und stehen Besucherinnen und Besuchern zur Planung ihrer Reise- und Veranstaltungsbesuche zur Verfügung.Im Zuge der Zertifizierung wurden sämtliche öffentlich zugänglichen Bereiche der Liederhalle überprüft – darunter die Veranstaltungssäle, Foyerflächen, Eingänge, Aufzüge, sanitären Anlagen sowie technische Assistenzsysteme. Die Prüfung bestätigt: Zahlreiche Bereiche des Hauses sind barrierefrei zugänglich und nutzbar. Die Anforderungen des Zertifizierungssystems „Reisen für Alle“ werden für folgende Zielgruppen erfüllt:Ausstattungsmerkmale wie barrierefreie Stellplätze, ebenerdige Eingänge, taktile Leitsysteme, barrierefreie Sanitäranlagen sowie induktive Höranlagen in den großen Sälen tragen dazu bei, dass der Veranstaltungsbesuch möglichst selbstbestimmt erfolgen kann.Die Auszeichnung ist Teil eines umfassenderen Selbstverständnisses der Liederhalle, das auf Gastfreundschaft, Servicequalität und Nachhaltigkeit setzt, und unterstreicht den Anspruch des Hauses, allen Gästen einen komfortablen und selbstbestimmten Besuch zu ermöglichen. Die geprüften Informationen sind ab sofort auf der offiziellen Plattform www.reisen-fuer-alle.de veröffentlicht. Damit können Veranstaltungsplanende und Gäste schon vorab die Gegebenheiten im Haus zuverlässig einsehen und individuell einschätzen.Weitere Informationen: