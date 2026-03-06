Mit einem feierlichen Eröffnungsabend im StadtPalais – Museum für Stuttgart startete am Donnerstagabend die Ausstellung „Höhenrausch & Lampenfieber – 70 Jahre SWR Fernsehturm Stuttgart & Liederhalle“. Die Schau zeigt bis zum 12. April 2026 bei freiem Eintritt sieben Jahrzehnte Architektur, Stadt- und Kulturgeschichte der beiden ikonischen Stuttgarter Bauwerke.



Den Abend mit verschiedenen Rede- und Filmbeiträgen moderierte Patrick Schnauffer, Teamleiter am SWR Fernsehturm Stuttgart. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung würdigten verschiedene Redner*innen die Bedeutung und Strahlkraft der Liederhalle und des SWR Fernsehturms für die Stadt Stuttgart.



Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart: „1956 war ein Jahr des Aufbruchs und des Aufbruchwillens. Gleich drei neue Stuttgarter Wahrzeichen wurden eingeweiht: der Fernsehturm, die Liederhalle und das neue Rathaus. Dieser Dreiklang steht für den technischen, den kulturellen und politisch-administrativen Neubeginn nach dem Krieg. Dass die Sonderausstellung im StadtPalais stattfindet, ist großartig. Es gibt keinen besseren Ort als das Museum für Stuttgart, in dem wir Geschichte und Geschichten unserer Stadt erzählen. Auf dass wir mit „Höhenrausch und Lampenfieber“ den Geist des Aufbruchs wiederentdecken.“



Dr. Yannick Nordwald, Leiter der Ausstellungen und Sammlungen im StadtPalais – Museum für Stuttgart: „Die Jubiläumsausstellung „Höhenrausch und Lampenfieber“ ist aus der großartigen Kooperation zwischen der Liederhalle und dem SWR Fernsehturm entstanden. Gemeinschaftsprojekte wie diese zeigen, wie wichtig das Miteinander für eine lebendige und inspirierende Stadt wie Stuttgart ist. Zum StadtPalais passen solche Kooperationen perfekt, da die Zusammenarbeit mit verschiedenen Stadt-Akteuren auch in unseren Aktivitäten eine zentrale Rolle einnimmt.“



Michael Engelmann, Geschäftsleiter der Bereiche Infrastruktur und Verwaltung in der SWR Media Services, Betreibergesellschaft des SWR Fernsehturms: „Als erster Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton mit Aussichtsplattform und Gastronomie war der Stuttgarter Fernsehturm von Anfang an eine echte Sehenswürdigkeit. Über 30 Millionen Besucherinnen und Besucher haben wir in den letzten 70 Jahren begrüßen dürfen. Neben seiner Rolle als Aussichts- und Veranstaltungsort, Wahrzeichen und Kulturdenkmal bleibt der SWR Fernsehturm Stuttgart bis heute ein zentraler Baustein der Rundfunkinfrastruktur in Baden-Württemberg und sichert als Sender eine stabile Radio-Versorgung für Millionen von Hörerinnen und Hörern.“



Meike Poweleit, Leiterin des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle: „Wenn man am SWR Fernsehturm über Stuttgart blickt, versteht man, was „Höhenrausch“ bedeutet. Und wenn in der Liederhalle das Saallicht ausgeht und der erste Ton erklingt, spürt man das „Lampenfieber“. Der SWR Fernsehturm und die Liederhalle stehen für Aufbruch, Mut und den Glauben daran, dass Kultur und Technik eine Stadt nicht nur funktional, sondern auch emotional prägen. 70 Jahre später dürfen wir feststellen: Diese beiden Ikonen sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern lebendige Orte der Begegnung, Inspiration und Identität.“



Laureen und Luis Seider, Designerin und Architekt sowie Geschäftsführende von VISUELL Studio für Kommunikation GmbH: „Das Ausstellungskonzept ist modular, mobil und auf Nachnutzung ausgelegt: Es funktioniert im Zusammenspiel beider Häuser ebenso wie später getrennt – und bleibt durch das Gestaltungselement des Konfettis, angelehnt an das Jubiläum, eine Einheit. Inhaltlich gliedert sich die Ausstellung in drei Themenfelder: Pioniere, Architektur und Leben. Interaktive und haptische Elemente sowie eine Kinderbegleitausstellung laden zum Entdecken ein.“



Zum Abschluss der Eröffnungsfeier erfolgte ein Save the Date-Hinweis für das zweite große Gemeinschaftsprojekt der Liederhalle und des SWR Fernsehturms in ihrem Jubiläumsjahr: eine Oldtimer-Sternfahrt am 13. September 2026, dem Tag des offenen Denkmals. Die durch den Partner SML CarGroup organsierte Route wird am Turm starten, durch ausgewählte Stadtbereiche Stuttgarts führen und an der Liederhalle mit großem Rahmenprogramm enden. Ein Mercedes-Benz 300Sc Roadster, Baujahr 1956, eines der seltensten und gesuchtesten Auto-Klassiker, bot im StadtPalais-Foyer einen Vorgeschmack darauf, was die Besucherinnen und Besucher erwarten wird.

