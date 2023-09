Vorverkauf startet ab sofort für die „Der Fels in der Brandung“ Tour 2024 von Joachim Witt

09.02.24 DE - Dresden / Tante Ju10.02.24 DE - Berlin / Columbia Theater16.02.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 3617.02.24 DE - Zwickau / Club Seilerstrasse08.03.24 DE - Oberhausen / Turbinenhalle 209.03.24 DE - Frankfurt a.M. / Das Bett15.03.24 DE - Ludwigsburg / Scala16.03.24 CH - Pratteln / Z722.03.24 DE - Osnabrück / Rosenhof05.04.24 DE - Hannover / Musikzentrum06.04.24 DE - Übach-Palenberg / Rockfabrik12.04.24 DE - München / Backstage Halle13.04.24 AT - Wien / Szene18.04.24 DE - Nürnberg / Hirsch19.04.24 DE - Leipzig / AnkerPünktlich zum ausverkauften Tourstart seiner exklusiven Clubtour 2023 und zur Albumveröffentlichung vonam 15.09.23 kündigtseine gleichnamigean. Der Ausnahmekünstler wirdfür seine Fans auf den Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.Er ist, wie Fans betonen, »einzigartig, ganz besonders«. Viele Male erfand Joachim Witt sich bereits neu und blieb dabei immer am Nerv der Zeit maßgeblicher deutscher Musikgeschichte. Das alles spricht für den Mann, der 1981 nur einen einzigen Song brauchte, um einen festen Platz in den Annalen deutscher Popmusik einzunehmen: »Goldener Reiter« kletterte im Aufwind der Neuen Deutschen Welle (NDW) an die Spitze der Charts und hat bis heute nichts von seiner Wirkung eingebüßt.Joachim Witt ist eine Lichtgestalt der deutschen Kulturszene. Seit über 40 Jahren steht der erfolgreiche Musiker auf der Bühne. In diesen Jahrzehnten hat er eine enorme Wandelbarkeit bewiesen. 17 Alben veröffentlichte Joachim Witt seit 1980. Zwei Signature-Songs – nämlich »Tri Tra Trullala (Herbergsvater)« und »Die Flut«, letztgenannter ein Duett mit Peter Heppner (Wolfsheim) prägen das öffentliche Bild von Witt. Nach diversen Top-Ten Charterfolgen, Gold- und Platinawards (allein „die Flut“ verkaufte mehr als 900.000 Einheiten) und über 40 Millionen Streams schlägt Joachim Witt nun ein weiteres, neues Kapitel seiner Karriere auf.Mit seinem neuen Album „Der Fels in der Brandung“ wird er seine Zuhörer auf vielen Ebenen abermals überraschen. In enger Zusammenarbeit mit dem Flensburger Gold-Produzenten Hardy Krech (Elephant Music), hat Witt wieder einen ganz neuen und eigenen Sound kreiert, der seine Stärken und seine Botschaften in eindrucksvoller Weise mit elektronischen Klängen und Gitarrenmelodien verwebt."Mein neues Album liegt mir persönlich sehr am Herzen. Es ist eine Reise durch Emotionen, Erfahrungen und Geschichten, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Gemeinsam mit meiner Band werde ich die Bühne rocken und die Songs aus dem neuen Album sowie meine Klassiker präsentieren. Es wird eine unvergessliche musikalische Reise werden, und ich kann es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen und mit euch zu feiern.“, so Joachim Witt.Nach der Veröffentlichung von „Der Fels in der Brandung“ kehrt Joachim Witt in voller Bandbesetzung auf die Bühnen Deutschlands zurück. Im Rahmen seiner Tournee präsentiert er erneut die enorme Bandbreite seines Schaffens.Ab sofort gibt es Tickets für dieunter www.myticket.de www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen zu kaufen.