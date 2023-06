Sylt Open Air 2023: Scooter kommt mit Support-Act Neptunica

Neptunica ist ein deutscher DJ- und Produzenten-Act, der hauptsächlich mit EDM, Future-Psy und House-Musik verbunden ist. Bereits in jungen Jahren steuerte er offizielle Remixe für weltweit bekannte Acts wie Armin van Buuren, Lost Frequencies, LIZOT, Tom Gregory, Gestört aber GeiL und viele mehr bei. Er arbeitete mit erstklassigen Acts wie Mike Candys, LIZOT, Harris & Ford, Jerome, LANNÉ, LUNAX zusammen und erhielt Bühnenunterstützung von VIZE, Dimitri Vegas & Like Mike, Showtek und Blasterjaxx. Am 28.07.23 gibt Neptunica eine Kostprobe und spielt live als Support-Act von Scooter auf dem Sylter Flughafengelände!Scooters Rave-Hymnen mit den charakteristischen Shouts von H.P. Baxxter machen jedes Konzert zu einer epischen Party. Das bewies Scooter erneut auf seiner großangelegten GOD SAVE THE RAVE EUROPA TOUR 2022. Mit neuer Mega Show und einem Hitfeuerwerk aus Klassikern und neuen Hits brachten sie die größten Arenen Europas zum Explodieren und feierten als Headliner der größten Festivals mit ihren Fans bahnbrechende Partys. Bis heute stehen 23 Top-Ten-Hits in Deutschland und über 1.000 meist ausverkaufte Konzerte zu Buche - ein beeindruckender Rekord.Tickets für das SYLT Open Air gibt es unter www.mewes-ticket.de www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Weitere Infos unter www.sylt-openair.com