Punk Rock Factory live 2023

Die britische Punkrock Cover-Sensationkommt das erste Mal nach Europa und schmeißt für ihr Publikum eine Punkrock-Party der Extraklasse. Im November 2023 spielen die vier energiegeladenen Jungs elf exklusive Clubkonzerte in ausgewählten Locations.Seitdem2019 ihren Durchbruch hatte, füllen sie in ihrem Heimatland ausverkaufte Clubs und spielen auf den Bühnen der größten britischen Festivals wie dem Bloodstock Open Air, Slam Dunk Festival, Teddy Rocks Festival und dem Download Festival. Die Punkrocker haben sich von Anfang an ausschließlich selbst promotet und gewannen über YouTube und TikTok eine große Fangemeinde: Aktuell folgen ihnen auf TikTok mehr als 600.000 Fans, auf Spotify haben sie 1,5 Mio. Zuhörer und 28 Mio. Streams und auf YouTube 12 Mio. Views zu verzeichnen. Der Erfolg spricht für sich und macht sie zu einer der erfolgreichsten britischen Newcomer Bands. Punk Rock Factory vereinen alles, was man am Punkrock der 1990er/2000er Jahre liebt und interpretieren Klassiker und Hits neu, wie man sie noch nie zuvor gehört hat: Von Meat Loaf bis Disney, nichts ist für sie tabu.2020 katapultierte ihr zweites Album „A Whole New Wurst“, das aus klassischen Disney-Covern besteht, auf Platz 48 der offiziellen Album Download-Charts und wurde mehrfach auf BBC Radio 2 gespielt. Die Band lädt regelmäßig besondere Gäste für ihre Studio-Alben ein, darunter Jessica Darrow (Encanto), Jaret Reddick (Bowling For Soup), Jeff Stinco (Simple Plan), Spencer Charnas (Ice Nine Kills), Adrian Estrella (Zebrahead). Mit ihrem sechsten Studioalbum „It's Just a Stage We're Going Through", das am 31. März erschienen ist, ist die Band bereit ihre europäischen Fans im Sturm zu erobern und ihre Fangemeinde weltweit zu vergrößern.Im Zuge ihres neuen Albums geht die Band auf europaweite Tournee! Jetzt Tickets sichern unter www.eventim.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. VIP-Upgrades gibt es exklusiv bei www.myticket.de